Pune News: एकवीरा देवीचा पालखी सोहळा जल्लोषात; कार्ला गडावर दर्शनासाठी लाखो भाविकांची गर्दी, उत्साहाला उधाण!

लोणावळा: असंख्य कोळी, आगरी भाविकांसह महाराष्ट्रातील जनतेचे श्रद्धास्थान असलेल्या वेहेरगाव, कार्ला गडावरील एकवीरा देवीच्या चैत्री यात्रेत देवीचा पालखी सोहळा बुधवारी (ता.२५) जल्लोषात पार पडला..एकवीरा आईचा उदो, उदो' असा जयघोष करीत देवीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविकांनी गडावर गर्दी केली होती. ढोल-ताशा व बँडच्या तालावर यात्रेत भाविकांच्या उत्साहाला उधाण आले होते. देवघर येथील काळभैरवनाथ देवाच्या पालखी सोहळ्याने एकवीरा देवी यात्रेस सुरवात झाली. देवीच्या दर्शनासाठी मुंबई, ठाणे, कोकणासह राज्यभरातून भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती..बुधवारी यात्रेचा व पालखी सोहळ्याचा मुख्य दिवस असल्याने देवीचा नवस फेडण्यासाठी भाविकांची रांग लागली होती. संपूर्ण मंदिर आकर्षक फुलांनी सजविण्यात आले होते. एकवीरा देवस्थान विश्वस्त, ग्रामस्थ व पालखीच्या मानकऱ्यांच्या हस्ते देवीस अभिषेक, महाआरती व विधिवत पुजा करत साडी-चोळी अर्पण करण्यात आली..पालखीचे पूजन करत बँडच्या तालावर सायंकाळी पालखी सोहळ्यास सुरवात झाली. भाविकांना सुलभरीत्या दर्शन व्हावे यासाठी एकवीरा देवस्थानने विशेष व्यवस्था केली होती. श्री एकवीरा देवस्थान अध्यक्ष दीपक हुलावळे, खासदार व मुख्य विश्वस्त खासदार सुरेश उर्फ बाळ्यामामा म्हात्रे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मारुती देशमुख, सचिव नवनाथ देशमुख, उपाध्यक्ष सागर देवकर, खजिनदार संजय गोविलकर, सहखाजिनदर विकास पडवळ, सहसचिव महेंद्र देशमुख, वेहेरगावच्या सरपंच व ट्रस्ट विश्वस्त अर्चना देवकर, ग्रामस्थ व भाविकांनी संयोजन केले..कार्ला परिसरात यात्राकाळात दारुबंदी असल्याने पोलिस दलाच्या वतीने गाड्यांची तपासणी करण्यात येत होती. पोलिस, महसुल, आरोग्य प्रशासनाच्या वतीने भाविकांसाठी सुविधा देण्यात आल्या होत्या. लोणावळा ग्रामीणचे पोलिस निरीक्षक दिनेश तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. भाविकांच्या मोठ्या संख्येमुळे वेहेरगाव ते कार्लाफाटा दरम्यान तसेच पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्याने काही काळ वाहतुकीची कोंडी झाली होती.