Maharashtra Rain: जुलैमधील अतिवृष्टीला ‘एल निनो’च कारणीभूत; मॉन्सूनचा प्रवाह क्षीण असताना समुद्रावरील बाष्पामुळे उंच ढगांची निर्मिती

-मयुरेश प्रभुणे पुणे: कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमागे अरबी समुद्रावरील बाष्पासोबत प्रशांत महासागरातील ‘एल निनो’ची स्थिती कारणीभूत असल्याचे स्पष्टीकरण हवामान शास्त्रज्ञांनी दिले आहे. राज्यात कमी वेळात जास्त पावसाच्या घटना वाढत असून, त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन करणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील उमरगाम येथे २३ जुलैला २४ तासांत १०६४ मिलिमीटर पाऊस नोंदला गेला. त्याआधी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात लोणावळा येथे दोन दिवसांत १२०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली होती. हंगामात फक्त दोन कमी दाबाच्या क्षेत्रांमुळे कोकणात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा तीन टक्के जास्त; तर मध्य महाराष्ट्रात २२ टक्के जास्त पाऊस नोंदला गेला आहे..याबाबत भारतीय हवामानशास्त्र विभागातील (आयएमडी) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. मेधा खोले म्हणाल्या, ‘‘मॉन्सून काळात सर्वसाधारणपणे उंच ढग तयार होऊन कमी वेळात जास्त पावसाच्या घटना घडत नाहीत. मात्र, गेल्या दशकात राज्यात मॉन्सून काळात अशा घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. उंच ढग तयार होण्याची प्रक्रिया (कन्व्हेक्शन) सर्वसाधारण कालावधीपेक्षा दीर्घकाळ सुरू राहिल्यामुळे पावसाचे आकडे अपवादात्मक (एखाद्या ठिकाणी आतापर्यंत नोंदल्या गेलेल्या सर्वाधिक पावसापेक्षा जास्त) पातळीवर पोहचत आहेत.’’.मॉन्सून काळातील अतिवृष्टीच्या घटनांमागे समुद्रावरील बाष्पाची मोठी भूमिका असल्याचे मत ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीओरोलॉजी’मधील (आयआयटीएम) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सि कोल यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘यंदा प्रशांत महासागरात तयार झालेल्या ‘एल निनो’मुळे मॉन्सूनचा प्रवाह क्षीण झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अरबी समुद्राचे तापमान वाढले असून, समुद्रावरील या बाष्पाने कमी दाबाच्या क्षेत्रांना ऊर्जा पुरवली. दीर्घकाळ टिकणारी कमी दाबाची क्षेत्रे आणि सातत्याने झालेल्या बाष्पाच्या पुरवठ्यामुळे कोकण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या घाटमाथ्यावर मोठा पाऊस नोंदला गेला. मॉन्सूनच्या कमी दाबाच्या क्षेत्रांना बाष्पाचा होणारा पुरवठा हा स्थानिक पातळीवर आणि कमी वेळात होत असल्याने ही घटना हवामानशास्त्रीय मॉडेलमध्ये व्यक्त होत नाही. त्यामुळे अशा घटनांचा अंदाज लावणे आव्हानात्मक आहे.’’.‘अतिवृष्टीच्या अंदाजाचा विचार व्हावा’‘‘१९५० पासून उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील तीव्र हवामानाच्या घटनांमध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे. येत्या काळात कमी वेळात जास्त पावसाच्या घटनांची वारंवारता वाढण्याची शक्यता आहे. आपत्ती व्यवस्थापन व पायाभूत सुविधांचा विकास करताना शासनाने पुढील ५० वर्षांत त्या भागात सर्वाधिक किती पाऊस पडू शकतो, याचा अंदाज लक्षात घेणे गरजेचे आहे,’’ असे मत ‘आयआयटीएम’चे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी कोल यांनी व्यक्त केले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.दोन ऑगस्टपर्यंत पावसाचा अंदाजबंगालच्या उपसागरात आज हंगामातील पहिले अतितीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून, मंगळवारी दुपारी हे क्षेत्र उत्तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालदरम्यान हल्दियाजवळ किनारपट्टी ओलांडण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे कोकण किनारपट्टीजवळ सहा किलोमीटर उंचीवर वाऱ्यांची चक्रीय स्थिती सक्रिय आहे. त्यामुळे कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात दोन ऑगस्टपर्यंत, मराठवाड्यात ३१ जुलैपर्यंत; तर विदर्भात २८ जुलै ते एक ऑगस्टदरम्यान सर्वदूर पावसाची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तविली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.