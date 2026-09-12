EL Nino Impact : एल निनोचा परिणाम! प्रशांत महासागरातील सूक्ष्म शैवाल घटले; इस्रोच्या ओशनसॅट ३ उपग्रहाचे निरीक्षण

- मयूरेश प्रभुणेपुणे - एल निनोमुळे विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरावरील पोषकद्रव्ये कमी होऊन फायटोप्लँक्टन या सूक्ष्म शैवालांचे प्रमाण कमी झाल्याचे निरीक्षण भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) ‘ओशनसॅट ३’ या उपग्रहाने नोंदवले आहे. सूक्ष्म शैवालांची संख्या कमी झाल्यामुळे सामुद्री अन्नसाखळीत अडथळा निर्माण होऊन जैविक उत्पादन घटत असल्याचेही ‘इस्रो’ने म्हटले आहे..‘ओशनसॅट ३’ या उपग्रहावरील ‘ओशन कलर मॉनिटर ३’ या उपकरणाने सन २०२४ ते २०२६ या वर्षांमध्ये एप्रिल ते जून या कालावधीत विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरावरील क्लोरोफिल ए या घटकाचे प्रमाण मोजले. २०२४ आणि २०२५ या वर्षी एप्रिल ते जून या महिन्यांमध्ये प्रशांत महासागरात न्यूट्रल (तटस्थ) स्थिती असताना क्लोरोफिल ए चे जितके प्रमाण होते, त्यातुलनेत २०२६ मध्ये एल निनो विकसित होताना ते काही पटींनी कमी झाल्याचे शास्त्रज्ञांना आढळून आले. त्याचवेळी उपग्रहावरील स्कॅटेरोमीटर उपकरणाने महासागराच्या बदलत्या तापमानासोबत वाऱ्यांच्या प्रवाहांमध्ये झालेले बदलही टिपले..‘इस्रो’चे केंद्र असलेल्या नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरच्या (एनआरएससी) शास्त्रज्ञांनी या घटनेचे विश्लेषण केले आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढल्यामुळे विषुववृत्तीय प्रदेशातील व्यापारी वाऱ्यांच्या (पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या) प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला. हा प्रवाह विरुद्ध दिशेने म्हणजे, पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत आहे.वाऱ्यांच्या प्रवाहातील या बदलामुळे पश्चिम आणि मध्य विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात वाऱ्यांचे ऊर्ध्वगमन (वरच्या दिशेने वहन) व्यवस्थित होत नाही. याचा थेट परिणाम म्हणून समुद्राच्या खालच्या आणि थंड थरातील पोषकद्रव्ये पृष्ठभागावर येण्याचे प्रमाण मंदावल्याने फायटोप्लँक्टनचे प्रमाणही कमी झाले आहे..फायटोप्लँक्टनचा अभ्यासक्लोरोफिल ए हे फायटोप्लँक्टन या सूक्ष्म शैवालांमधील रंगद्रव्य असून, त्याच्या साह्याने सूक्ष्म शैवाल सूर्यप्रकाश घेऊन कार्बन डायऑक्साईड आणि पाण्याचे ऊर्जेत रूपांतर करतात. या प्रक्रियेतून ऑक्सिजन मुक्त होतो. ‘क्लोरोफिल ए’च्या नोंदींच्या साह्याने शास्त्रज्ञांना समुद्रातील फायटोप्लँक्टनचे आणि पर्यायाने जैविक उत्पादनाचे प्रमाण समजते..एखाद्या भागात फायटोप्लँक्टन प्रमाणापेक्षा जास्त वाढल्यास त्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते. त्याचसोबत त्यांतून मुक्त होणाऱ्या विषारी द्रव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात मासे आणि समुद्रीजीव मृत्युमुखी पडतात.ओशनसॅट ३ किंवा ईओएस ०६ हा समुद्राच्या अभ्यासासाठी २०२२ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आलेला भारतीय उपग्रह आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.