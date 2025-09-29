पुणे

Baramati Accident : बारामतीत हायवाच्या धडकेत वृध्दाचा मृत्यू......

बारामती शहरात हायवा ट्रकने धडक दिल्याने एका वृध्दाचा दुर्देवी मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. 29) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली.
बारामती - शहरातील नीलम पॅलेस चौकामध्ये हायवा ट्रकने धडक दिल्याने एका वृध्दाचा दुर्देवी मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. 29) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली.

