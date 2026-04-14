Manchar Crime : शहर परिसरात वयोवृद्धांना बनावट सोन्याची बिस्कीटे दाखवून फसवणूक; सराईत टोळीतील सहाजण जेरबंद

मंचर - मंचर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या काही दिवसांपासून वयोवृद्ध महिला व पुरुषांना बनावट सोन्याची बिस्कीटे दाखवून फसवणूक करणाऱ्या परजिल्ह्यातील सराईत टोळीला पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपींनी वृद्धांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत, खोटे सोने खरे असल्याचे भासवून त्यांच्या अंगावरील दागिने काढून घेण्याचे प्रकार केले होते..या प्रकरणी मंचर पोलीस ठाण्यात तीन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होते. आरोपी हे परजिल्ह्यातील असल्याने गुन्हा करून लगेच पसार होत होते. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक प्रमोद क्षिरसागर व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू होता..गुरुवारी (ता.९)रोजी पुणे-नाशिक महामार्गालगत जीवन हॉटेलजवळ अंधारात संशयास्पद स्थितीत उभी असलेली पांढऱ्या रंगाची टोयोटा कंपनीची कार पोलिसांना आढळली. कारमध्ये सहा जण संशयितरित्या आढळून आले. सुरुवातीला त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली; मात्र कसून चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली..गणेश विनायक गायकवाड (रा. भालगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), बंडू लक्ष्मण जाधव (रा. गांधीनगर, जि. बीड), मनोहर भाऊसाहेब जाधव (रा. एकनाथवाडी, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर), खंडू बंडू जाधव (रा. गांधीनगर, जि. बीड), सतिश रस्तूम पवार (रा. गांधीनगर, जि. बीड) व सोमनाथ निवृत्ती फुंदे (रा. भालगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर).अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.आरोपींकडून सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले. आरोपी गणेश गायकवाड, बंडू जाधव व मनोहर जाधव यांनी यापूर्वीही मंचर पोलीस ठाण्यात केलेल्या गुन्ह्यांची कबुली दिली..गुन्ह्यात वापरलेली सुमारे १ लाख रुपये किमतीची टोयोटा कार (एम.एच.१२-के.एन.३८९८) व दोन लाख ९३ हजार १९० रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने असा एकूण ३ लाख ९३ हजार १९० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदिप गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल गांडवे, पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ, तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक प्रमोद क्षिरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या कारवाईत महादेव शेलार, सुनिल बडगुजर, सनिल धनवे, शेखर भोईर, संजय नाडेकर, योगेश रोडे, अजित पवार, हनुमंत ढोबळे, विक्रम तापकीर, हेमंत विरोळे, निलेश सुपेकर आदींचा सहभाग होता.