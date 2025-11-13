Ajit Pawar : बारामती व माळेगावच्या सर्वांगिण विकासासाठी घडयाळाच्या उमेदवारांना विजयी करा

बारामती - बारामती व माळेगावच्या सर्वांगिण विकासासाठी घडयाळाच्या चिन्हावर उभ्या राहणा-या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. बारामती नगरपरिषद व माळेगाव नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणूकीसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात अजित पवार बोलत होते. मुलाखती घेतल्यानंतरही नावांची घोषणा गुलदस्त्यातच असल्याने उमेदवारांच्या निवडीबाबतचा सस्पेन्स कायमच राहिलेला आहे. अंतिम यादी नेमकी केव्हा जाहीर होणार याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही..अजित पवार म्हणाले, बारामतीसाठी गेल्या काही वर्षात 433 कामे प्रस्तावित होती, त्या पैकी 269 कामे पूर्णत्वास गेलेली असून 164 कामे प्रगतीपथावर आहेत. माळेगाव नगरपंचायतीला देखील राज्यातील एक रोल मॉडेल नगरपंचायत म्हणून नावलौकीक मिळवून देण्याचा प्रयत्न असेल..बारामती नगरपरिषदेला दहा वर्षात तीनशे कोटींचे उत्पन्न मिळाले याच कालावधीत तीन हजार कोटींहून अधिकची कामे या काळात केली गेली. अजूनही खूप काही करायचे आहे, लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. मात्र या निवडणूकीत राष्ट्रवादीच्या विचारांच्या उमेदवारांना विजयी केले तरच विकासाची वाटचाल सुरु राहील..मतदारांनी जात पात गट तटाचा विचार न करता विकासाच्या प्रक्रीयेसाठी घडयाळाच्या पाठीशी उभे राहावे असे आवाहन पवार यांनी केले.जय पवार यांना नगराध्यक्ष करा अशी अनेकांनी मागणी केली पण त्या साठी मुळातच आवड लागते, आमच्या भावंडातही मला राजकारणाची आवड होती म्हणून मी काम करत गेलो, असेही त्यांनी स्पष्ट करत जय पवार नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढविणार नसल्याचे सांगितले..तुम्ही माझे ऐका मी तुमचे ऐकतो....या निवडणूकीत तुम्ही माझे ऐका मग नंतर मी तुमचे ऐकेन...ही देवाणघेवाण आहे, तुम्हाला विकास हवा आहे की गटातटाचे राजकारण हे मतदारांनीच ठरवायचे आहे.- अजित पवार.शिवशाहूफुले आंबेडकरांची विचारधारा सोडणार नाही...काहीही झाले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष शिवशाहु फुले आंबेडकरांची विचारधारा कधीच सोडणार नाही, आपल्याला रयतेचे राज्य आणायचे असल्याचे अजित पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.