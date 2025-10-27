पुणे

Chakan News : निवडणुका आधीच जोरात प्रचार सुरू! इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग, मतदारांची जोरात झाली दिवाळी, महिलांच्या सहलीचा फंडा

खेडला विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर अनेक इच्छुक उमेदवारांनी महिलांना देवदर्शनाच्या सहली आयोजित केल्या.
चाकण - जिल्हा परिषदेच्या, पंचायत समितीच्या निवडणूकांच्या तारखा अजून जाहीर झालेल्या नाहीत. परंतु जिल्हा परिषद गटातील तसेच पंचायत समिती गणातील इच्छुक उमेदवारांनी आरक्षणानंतर प्रचारही सुरू केलेला आहे. त्यांच्या उमेदवारीचे फलक गावात ठिकठिकाणी चौकाचौकात लावले आहेत.

