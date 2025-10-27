Chakan News : निवडणुका आधीच जोरात प्रचार सुरू! इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग, मतदारांची जोरात झाली दिवाळी, महिलांच्या सहलीचा फंडा

चाकण - जिल्हा परिषदेच्या, पंचायत समितीच्या निवडणूकांच्या तारखा अजून जाहीर झालेल्या नाहीत. परंतु जिल्हा परिषद गटातील तसेच पंचायत समिती गणातील इच्छुक उमेदवारांनी आरक्षणानंतर प्रचारही सुरू केलेला आहे. त्यांच्या उमेदवारीचे फलक गावात ठिकठिकाणी चौकाचौकात लावले आहेत..काही इच्छुकांनी दिवाळीच्या सणात मतदारांना मिठाईचे पुडे तसेच वस्तूंचे, महिलांना साड्यांचे वाटप केले आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांसाठी मतदारांची दिवाळी मात्र जोरात केली आहे हे वास्तव आहे.खेड तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे आठ गट आहेत. तसेच पंचायत समितीचे सोळा गण आहेत. खेड तालुक्यातील पंचायत समितीचे सभापतीपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव असल्याने तसेच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण खुले असल्याने इच्छुकांची जोरात शर्यत सुरू आहे. ही शर्यत दिवाळीच्या सणात प्रत्येक उमेदवारांची पाहायला मिळत आहे..यावेळी महिलांना मोठी संधी आहे, त्यामुळे अनेक महिला या निवडणुकीत उतरल्या आहेत. सौभाग्यवती ला निवडणुकीत उभे करायचे आणि निवडून आणायचे असा चंग अनेक पतीराजानी बांधला आहे. इच्छुक उमेदवारांनी दिवाळीत मतदारासाठी फराळाचे वाटप, मिठाई पुडे यांचे वाटप, वस्तूंचे वाटप महिलांसाठी साड्यांचे वाटप केले आहे. त्यामुळे मतदारांची दिवाळी मात्र जोरात साजरी झाली आहे..अजून निवडणुका जाहीर झाल्या नसल्या तरी गटाचे, गणाचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे उमेदवारात उत्साह संचारला आहे. या निवडणुका महायुती महाविकास आघाडीने होतात की प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढतो हे मात्र अजून निश्चित नाही. परंतु काही इच्छुक उमेदवारांनी आजी (विद्यमान) आमदार ,माजी आमदार यांच्याशी सलगी ठेवून मलाच उमेदवारी मिळाली पाहिजे यासाठी कार्यकर्त्यांसह भेटून मी निवडून कसा येईल याची गणिते आजी आमदार, माजी आमदार यांना सांगून आपली मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे.खेड तालुक्यात प्रत्येक गटात, प्रत्येक गणात इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरच कोणत्या गटात कोणत्या गणात कोण उभा राहतो, हे मात्र निश्चित होणार आहे. तोपर्यंत प्रत्येक जण मी उमेदवार आहे, या अवीर्भावात आहे. तोपर्यंत मतदारांची दिवाळी मात्र जोरात सुरू आहे..देवदर्शन पावतय बर का?खेडला विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर अनेक इच्छुक उमेदवारांनी महिलांना देवदर्शनाच्या सहली आयोजित केल्या होत्या. सध्याही काही उमेदवारांनी उज्जैन, अयोध्या येथे तसेच राज्यातील इतर तीर्थक्षेत्री मतदार महिलांसाठी सहली आयोजित केल्या आहेत. त्यामुळे महिलांना देवदर्शन होते आहे आणि उमेदवारांची ओळखही होत आहे..त्यामुळे उमेदवारांना महिलांचे देवदर्शन मात्र निवडणुकीत चांगलेच पावत आहे असा समज झालेला आहे. त्यामुळे महिला मतदारांना 'चला देवदर्शनाला' असे उमेदवार म्हणत आहेत. अगदी रेल्वेतून तसेच पंचवीस तीस, चाळीस, पन्नास बस गाड्यातून महिलांना देवदर्शनासाठी नेले जात आहे. सुमारे अडीच हजार महिलांना एकावेळी देवदर्शन दिले जात आहे. इच्छुक उमेदवारांनी 'चला देवदर्शनाला' हा फंडा मात्र खेड तालुक्यात वापरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.