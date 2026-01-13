पुणे

Makar Sankranti Festival : निवडणुकांमुळे भोगीच्या भाज्यांवर ‘संक्रांत’! महिला प्रचारात व्यग्र असल्याने मागणी मंदावली; भावातही घट

यंदा भोगीला भाज्यांचा भाव मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी आहेत. किरकोळ बाजारात पावशेर भाजीचे भाव २० ते ४० रुपयांपर्यंत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड - मकर संक्रांतीच्या एक दिवस आधी भोगीचा सण साजरा केला जातो. भोगीनिमित्त गृहिणींकडून मिश्र भाजी तयार केली जाते. मात्र, यंदा निवडणुकांमुळे महिला त्यामध्ये व्यस्त असल्याने भाज्यांना अपेक्षित मागणी दिसून येत नाही.

