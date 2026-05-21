11th Online Admission: अकरावी ऑनलाइन प्रवेश संकेतस्थळ ठप्प; विद्यार्थ्यांचा संताप, पहिल्या फेरीला मुदतवाढ व सुधारित वेळापत्रक जाहीर

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान गुरूवारी सकाळपासूनच प्रवेशाचे संकेतस्थळ बंद पडले होते. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जवळपास दोन तास हे संकेतस्थळ बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. दुपारनंतर संकेतस्थळ पूर्ववत करण्यात आले. त्यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने अकरावीच्या पहिल्या नियमित फेरीला मुदतवाढ दिली आहे. या फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना आता येत्या शनिवारपर्यंत (ता. २३) अर्जाचा भाग दोन आणि महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम नोंदविता येणार आहे. पहिल्या नियमित फेरीची गुणवत्ता यादी आणि कट-ऑफ येत्या बुधवारी (ता. २७) जाहीर केला जाणार आहे..माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे संपूर्ण राज्यात इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. राज्यातील नऊ हजार ५९३ कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ लाख ९८ हजार ५८६ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी १७ लाख ४२ हजार ३५५ जागा, तर राखीव कोट्यात चार लाख ५६ हजार २३१ जागांचा समावेश आहे. शून्य फेरीमध्ये आतापर्यंत ३९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत..शिक्षण विभागाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार, पहिल्या फेरीची गुणवत्ता यादी येत्या रविवारी (ता.२४) जाहीर करण्यात येणार होती. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जाचा भाग दोन आणि महाविद्यालयांचे प्राधान्यक्रम नोंदवण्याची प्रक्रिया गुरुवारी सुरू करण्यात आली. त्यात विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र, संकेतस्थळ बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना अडचणींचा सामना करावा लागला..‘‘इयत्ता अकरावीच्या पहिल्या नियमित फेरीसाठी विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांना प्राधान्यक्रम देणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, ही प्रक्रिया सुरू होती. दरम्यान, संकेतस्थळावर लोड आल्याने ते संथ झाले. शिक्षण विभागाने प्रवेशाचे संकेतस्थळातील तांत्रिक अचडणी दूर करून ते दुपारीच पूर्ववत केले. दरम्यान, विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून पहिल्या नियमित फेरीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या फेरीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.’’- डॉ. महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग.अकरावीच्या प्रवेशाच्या पहिल्या नियमित फेरीचे सुधारित वेळापत्रक :कार्यवाहीचा तपशील : कालावधी- नवीन विद्यार्थ्यांची नोंदणी आणि अर्जाचा भाग एकमध्ये बदल, महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम नोंदविणे : २३ मे पर्यंत (सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत)- अलॉटमेंट प्रक्रिया : २४ते २६ मे- पहिल्या नियमित फेरीसाठी महाविद्यालय वाटप यादी प्रदर्शित करणे, कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रवेशासाठी वाटप केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी प्रदर्शित करणे, प्रवेश फेरीसाठी कट-ऑफ यादी जाहीर करणे, विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबत एसएमएसद्वारे संदेश पाठविणे : २७ मे- वाटप झालेल्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित करणे, प्रवेश नाकारणे किंवा रद्द करणे : २७ ते २९ मे- रिक्त जागांचा तपशील प्रदर्शित करणे, दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करणे : १ जून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.