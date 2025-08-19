Helicopter Emergency Landing: मुळशी तालुक्यातील सालतरमध्ये खळबळ! दाट धुक्यात हेलिकॉप्टरचे आपत्कालीन लॅंडिंग; मोठी दुर्घटना टळली

माले : पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले खाजगी हेलिकॉप्टर दाट धुके आणि खराब हवामानामुळे मुळशी तालुक्यातील सालतर (ता.मुळशी) गावाजवळील डांबरी रस्त्यावर शुक्रवारी (ता.१५) दुपारी तातडीने उतरवावे लागले. सुखरूप लॅंडिंग झाल्याने मोठी दुर्घटना टळली..मिळालेल्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टरमध्ये पुण्यातील एका प्रसिद्ध उद्योगपतींसह, टीम, चालक प्रवास करत होते. दृष्यमानता कमी झाल्याने चालकाने कौशल्यपूर्वक लोकवस्तीपासून दूर रस्त्यावर हेलिकॉप्टर उतरवले. या प्रसंगामुळे ग्रामस्थांमध्ये एकच खळबळ उडाली..ग्रामस्थ गणेश तिडके, भरत तिडके, आनंद मेने, रवी तिडके, विकास तिडके, एकनाथ बेलोसे आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली व प्रवाशांची विचारपूस केली. चालक व प्रवाशांनी धुक्यामुळे लॅंडिंग करावे लागल्याचे सांगितले. .हवामान मोकळे होईपर्यंत हेलिकॉप्टरमधील प्रवासी ग्रामस्थांशी संवाद साधत परिसराची माहिती घेतली. सुमारे अर्धा तासानंतर हवामान सुधारल्यानंतर नियोजित प्रवास रद्द करून हेलिकॉप्टर पुण्याकडे रवाना झाले..India Heavy Rain Update: देशभरात मुसळधार पावसाचा कहर; नद्या तुडुंब भरल्या, रस्ते बंद, गावांचा संपर्क तुटला.या संदर्भात पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांनी सांगितले की, 'दाट धुक्यामुळे सालतर येथे हेलिकॉप्टरला तातडीचे लॅंडिंग करावे लागले होते. त्यानंतर ते सुरक्षितपणे पुण्याकडे रवाना झाले.'आंबवणेचे माजी सरपंच मच्छिंद्र कराळे यांनीही सांगितले की, 'चालकाने कौशल्याने हेलिकॉप्टर लोकवस्तीपासून दूर उतरवले. कोणतीही दुर्घटना न घडता प्रवासी सुखरूप परत गेले, ही दिलासादायक बाब आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.