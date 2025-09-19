पुणे - मॅडम, तुमचे नाव कायमस्वरूपी नोकरीच्या यादीत हवे आहे ना, मग विचार करूच नका, पैसे भरा असे भविष्यकाळातील सोनेरी स्वप्ने दाखवून जणुकाही संमोहित केले होते. आजूबाजूचे सहकारी पैसे भरत होते हे पाहून मी नोकरीत कायम होणार नाही याची सतत मनाला टोचणी लागत होती. मन द्विधावस्थेत होते..परंतु, त्या दोन दिवसांत काय झाले समजलेच नाही अन् पैसेही नसल्याने अखेर सौभाग्यच लेन असलेलं मंगळसूत्र विकले अन् ‘त्यांना’ रोख ७५ हजार दिले. त्यावेळी खूप रडायला आले होते, हे आठवले की अजुनही अश्रू आवरत नाही.’ पुण्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) मध्ये गेल्या पंधरा वर्षांपासून कंत्राटी स्वरूपात वर्ग तीन च्या पदावर काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी सांगत होत्या..एनएचएम’ च्या माध्यमातून आरोग्यसेवेत गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करून देण्याच्या आमिषाने कोटयावधी रुपये गोळा करण्याचा हा कोटयावधी रुपयांचा संपूर्ण महाराष्ट्रात दोन वर्षांपूर्वी घडला. परंतु, त्यापैकी कोणीही अद्याप सेवेत कायमस्वरूपी झाले नाही.हे पैसे ‘एनएचएम’ मध्ये काम करणाऱ्या जवळच्या सहकाऱ्यांनीच गोळा केले. पैशांसाठी त्यांना भविष्यातील सुमधुर स्वप्ने दाखवले व भावनिक करून त्याचा फायदा घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये महिलांची संख्या जास्त आहे. यामध्ये सर्वांना पटकन विश्वास बसला..ते पैसे मंत्रालयात देण्यात येतील व तुमचे नाव कायम नोकरीच्या यादीत येईल असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. आता कंत्राटी असलो तरी भविष्य मात्र नक्कीच उज्ज्वल होईल या भावनेतून हे पैसे दोन टप्प्यात घेतले गेले. काहींनी एकदाच दिले व फसवणूक झाल्याचे समजताच दुसरा ७५ हजारांचा हप्ता न दिल्याने ते वाचले.पुण्यातील राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातील एक महिला वैद्यकीय अधिकारी म्हणाल्या ‘त्यावेळी राज्य शासनाने सेवाज्येष्ठतेची यादी जाहीर केली होती. त्यामध्ये माझे नाव खूप खाली होते. त्यानुसार नोकरीत कायम करण्याचा निर्णय झाला तर खूप वेळ लागेल असे सांगत पैसे दिल्यास नाव यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावर येईल असे जवळच्या सहकाऱ्यानेच सांगितले..त्यामुळे विश्वास बसला व मला घरचा पाठिंबा नसताना त्यांना ना माहित उसनवारी करून पैसे दिले. पूर्वी यावर चार दिवसाला बैठका घेणारा हा कर्मचारी मात्र आता फोनही उचलत नाही.’ असाच अनुभव आणखी एका महिला वैद्यकीय अधिकारी यांनी सांगितला. पुण्यातून १५ ते १६ जणांनी हे पैसे दिले असून असेच पैसे परिचारिका, तंत्रज्ञ व इतर वर्ग चारचे कर्मचारी यांची संख्या तर याहून जास्त आहे..उशीर झाल्यास दंडहे सर्व पैसे रोख स्वरूपात घेतले गेले. कोणाचाही बँक खात्यावर व्यवहार झाला नाही, त्यामुळे या कर्मचारी, अधिकारी यांच्याकडे पैसे दिल्याचा तसा काही पुरावाही राहिलेला नाही. पैसे गोळा करताना इतकी घाई केली जात होती की विचार करायलाही वेळ दिला जात नव्हता. तसेच, पैसे द्यायला उशीर केल्यास दंड लावण्यात येत होता..त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातच ७५ हजारांऐवजी ८० हजार तर काहींनी १ लाख देखील भरल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’ ला बोलताना सांगितले. जर यावर विचार करायला वेळ दिला असता तर आम्ही पैसे दिलेच नसते असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.