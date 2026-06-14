पुणे

EPS-95 pensioners meet : तळेगाव ढमढेरे येथे ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचा मेळावा; किमान ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व मोफत वैद्यकीय सुविधांची मागणी

ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांचा तळेगाव ढमढेरे येथे मेळावा; किमान ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व मोफत वैद्यकीय सुविधांसह इतर मागण्यांवर भर
Social Security Deficits: Examining the Fragile EPS-95 Pension Slabs Affecting 81 Lakh Seniors

Social Security Deficits: Examining the Fragile EPS-95 Pension Slabs Affecting 81 Lakh Seniors

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथे राष्ट्रीय संघर्ष समिती संघटनेच्या नवव्या वर्धापन दिनानिमित्त एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट स्कीम (ईपीएस) पेन्शन धारकांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

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