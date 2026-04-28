Pune News : कॉसमॉस बँक आणि सरहद संस्था काश्मीरमध्ये यूपीएससीसह बँकिंग प्रशिक्षण देणार

पुणे - कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बँक आणि सरहद संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने जम्मू-काश्मीरमध्ये यूपीएससी तसेच बँकिंग व कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. श्रीनगर येथे २५ ते २८ एप्रिल दरम्यान पार पडलेल्या वार्षिक परिषदेनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला..चार दिवस चाललेल्या या परिषदेला बँकेचे दोनशेहून अधिक अधिकारी उपस्थित होते. कश्मीरच्या पर्यटन व आर्थिक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासह अंतर्गत धोरणात्मक नियोजन साध्य करणे, हा या परिषदेचा उद्देश होता. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असून, आदरातिथ्य, वाहतूक, हस्तकला आदी क्षेत्रांमध्ये आर्थिक उलाढाल वाढणार आहे..बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाचे अध्यक्ष सीए मिलिंद काळे यांनी सांगितले की, "वार्षिक परिषदेसाठी मोठ्या संख्येने अधिकारी काश्मीरमध्ये आले होते. मात्र, हा उपक्रम केवळ परिषदापुरता मर्यादित नाही. सरहद संस्थेच्या सहकार्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये शैक्षणिक व कौशल्य विकास उपक्रमांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. २०१८ पासून कुलगाम, डोडा, कुपवाडा आणि हंदवाडा या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक युवकांसाठी यूपीएससी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जात आहे. यापुढे बँकिंग आणि कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमही सुरू करण्याचा मानस आहे, ज्यामुळे युवकांना रोजगाराभिमुख कौशल्ये व व्यावहारिक अनुभव मिळेल.".या भागीदारीअंतर्गत संघर्षग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विशेष भर देण्यात येत आहे. शिक्षक प्रशिक्षण, तसेच शासकीय शाळांमध्ये ऑगमेंटेड रिअॅलिटी आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी प्रयोगशाळा उभारण्यासारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांचाही समावेश आहे.२०१८ पासून सुरू असलेला यूपीएससी प्रशिक्षण कार्यक्रम जम्मू-काश्मीर सरकारच्या समन्वयाने राबविला जात असून, स्पर्धा परीक्षांच्या मार्गदर्शनाची मर्यादित सुविधा असलेल्या भागांतील युवकांना याचा मोठा लाभ होत आहे. आगामी बँकिंग व कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे आर्थिक सेवा क्षेत्रातील संधींची ओळख होऊन युवकांना व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवेश सुलभ होईल, अशी अपेक्षा सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार यांनी व्यक्त केली.