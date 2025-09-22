Pune Encroachment : आंदेकरच्या प्रभावक्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई; माहिती देण्यास महापालिका अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

पुणे - कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांच्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्यानंतर आज पुणे पोलिस आणि पुणे महापालिकेतर्फे नाना पेठेत आंदेकराचा प्रभाव असलेल्या भागात अतिक्रमण कारवाई केली. टपऱ्या, स्टॉल, अनधिकृत फ्लेक्स काढून टाकले. यावेळी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. ही कारवाई झालेली असली तरी पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे याची माहिती दिलेली नाही..नाना पेठेत बंडू आंदेकरची दहशत असून, तेथील व्यापाऱ्यांकडून लाखो रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचेही तपासात समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी मासळी बाजारात कारवाई करून आंदेकर प्रकरणाचा तपास केला होता..नाना पेठेत संत कबीर चौक, मासळी बाजार व परिसरातील वस्तीत आंदेकर टोळीच्या दहशतीचा गैरफायदा घेत अतिक्रमण केले, स्टॉल, टपऱ्या सुरु केल्या होत्या. त्यामुळे रहदारीला अडथळा निर्माण झाला होता. महापालिका प्रशासनाला याची माहिती असूनही भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय व मुख्य अतिक्रमण विभाग, आकाश चिन्ह विभाग, बांधकाम विभागाने या अतिक्रमण व अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली नव्हती..आयुष कोमकर याचा खून आंदेकर टोळीने केल्यानंतर बंडू आंदेकरसह २० जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. नाना पेठेत आंदेकर कुटुंबाचे उदात्तीकरण करणारे अनेक अनधिकृत फ्लेक्स लागले होते.गेल्यावर्षी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांचा खून झाल्यानंतर या भागात त्यांच्या फोटोसह सुशोभीकरण केला लोखंडी फलक लावण्यात आला होता. तसेच अनेक टपऱ्या या भागात होत्या. त्यावर आज महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात कारवाई केली..दरम्यान, शहरात कोणत्याही भागात कारवाई झाल्यानंतर अतिक्रमण विभागाकडून त्याची अधिकृतपणे माहिती दिली जाते. पण आज या कारवाईची माहिती देण्यात आली नाही. अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भवानी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे याची माहिती असल्याचे सांगितले. तर सहाय्यक आयुक्त किसन दगडखैर यांनी कारवाई झाल्याचे मान्य केले असले तरी त्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.