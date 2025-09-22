पुणे

Pune Encroachment : आंदेकरच्या प्रभावक्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई; माहिती देण्यास महापालिका अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांच्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्यानंतर आज पुणे पोलिस आणि पुणे महापालिकेतर्फे नाना पेठेत आंदेकराचा प्रभाव असलेल्या भागात अतिक्रमण कारवाई केली.
encroachment crime

encroachment crime

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांच्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्यानंतर आज पुणे पोलिस आणि पुणे महापालिकेतर्फे नाना पेठेत आंदेकराचा प्रभाव असलेल्या भागात अतिक्रमण कारवाई केली. टपऱ्या, स्टॉल, अनधिकृत फ्लेक्स काढून टाकले. यावेळी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. ही कारवाई झालेली असली तरी पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे याची माहिती दिलेली नाही.

Loading content, please wait...
pune
crime
Municipal Corporation
Action
Encroached
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com