पुणे

Warje Encroachment : वारजे-कर्वेनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची धडक कारवाई

Illegal Construction : वारजे परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर महापालिकेच्या कारवाईनंतर वाहतुकीतील अडथळा दूर होऊन नागरिकांना दिलासा मिळाला.
Illegal Construction

Illegal Construction

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वारजे : पुणे महापालिकेच्या वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाने बांधकाम विकास आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागांच्या सहकार्याने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. समुद्र हॉटेलपासून नळस्टॉप चौक, करिष्मा सोसायटी चौक, जी. ए. कुलकर्णी पथ, तसेच महर्षी कर्वे पुतळा चौक ते वारजे हायवे पूल या परिसरातील रस्ते, पदपथ आणि मार्जिनमधील अनधिकृत आस्थापनांवर कारवाईनंतर या भागातील वाहतुकीला होणारा अडथळा दूर झाला. ​

Loading content, please wait...
Warje
Traffic
Construction materials
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com