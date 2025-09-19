Warje Encroachment : वारजे-कर्वेनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची धडक कारवाई

वारजे : पुणे महापालिकेच्या वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाने बांधकाम विकास आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागांच्या सहकार्याने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. समुद्र हॉटेलपासून नळस्टॉप चौक, करिष्मा सोसायटी चौक, जी. ए. कुलकर्णी पथ, तसेच महर्षी कर्वे पुतळा चौक ते वारजे हायवे पूल या परिसरातील रस्ते, पदपथ आणि मार्जिनमधील अनधिकृत आस्थापनांवर कारवाईनंतर या भागातील वाहतुकीला होणारा अडथळा दूर झाला. .या कारवाईसाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे आठ जवान, तीन पोलिस कर्मचारी, वारजे-कर्वेनगर, धनकवडी-सहकारनगर आणि सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयातील अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी तसेच आठ ओपन ट्रक आणि एक पिंजरा वाहन असे मोठे मनुष्यबळ व साधनसामग्री वापरण्यात आली..Pune Flood : पुणे शहरात पुरामुळे पंधराशे नागरिकांना हलविले; मुळामुठा नदीत ८५ हजार क्यूसेस पाणी सोडले.बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता समीर गढई आणि मनोजकुमार मते यांच्यासह अतिक्रमण निरीक्षक अविनाश धरपाळे व मेघा राऊत यांनी या कारवाईचे नेतृत्व केले. त्यांना सहायक अतिक्रमण निरीक्षक वैभव जाधव, प्रदीप महाले, ज्ञानेश्वर बावधने, दिनेश नवाळे आदींनी सहकार्य केले..अतिक्रमण विभाग उपायुक्त संदीप खलाटे आणि परिमंडळ क्र-३ चे उपायुक्त विजयकुमार थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहायक आयुक्त दीपक राऊत यांच्या नियंत्रणाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.