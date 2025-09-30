Pune News: बदल्या कागदावर; अतिक्रमण रस्त्यावर, निरीक्षकांबाबत स्वतःच्या निर्णयाचा विसर

पुणे : शहरात अतिक्रमणे वाढत आहेत. यामागे अतिक्रमण निरीक्षक व सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकाचे आर्थिक हितसंबंध तयार झाले आहेत, मोठ्या प्रमाणात वसुली सुरू असल्याने कारवाई होत नाही, हे ठाम मत महापालिका प्रशासनाचे होते. .त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या दर तीन महिन्यांनी बदल्या करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात झाला. त्यानुसार बदल्या करण्यात आल्या, पण आता तीन महिने उलटून गेले तरी प्रशासन बदल्या करण्याचे नाव घेत नाही. बदल्यांचे धोरण कागदावर अन् अतिक्रमणांचा भस्मासुर रस्त्यावर, अशी अवस्था शहरात झाली आहे..लाखो रुपयांची होते वसुलीवर्षानुवर्षे एकाच क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये अतिक्रमण निरीक्षक, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक काम करत असल्याने त्यांचे तेथील अनधिकृत व्यावसायिक, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम करणारे व्यावसायिक यांचे हितसंबंध तयार होतात. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत असे अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या शेकडोंच्या संख्येने आहे. .त्यांना या कर्मचाऱ्यांकडून अभय मिळते. कधी कधी दाखविण्यासाठी कारवाई केली जाते आणि पुन्हा त्याच ठिकाणी अतिक्रमण थाटले जाते. यातून लाखो रुपयांची वसुली होत आहे. कर्मचाऱ्यांचे असे बस्तान बसू नये यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दर तीन महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे धोरण मंजूर करून कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. तसेच कारवाईचा अहवाल अतिक्रमण उपायुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तांना सादर करावा लागणार होता. पण हे धोरणच कागदावर राहिले आहे..ठरावीक लोकांचा विरोधअतिक्रमण विभागातील काही मातब्बर अतिक्रमण निरीक्षक, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक यांना मलाईदार क्षेत्रीय खाते मिळावे यासाठी लॉबिंग केले जाते. ही मंडळी खासगी व्यक्तींना हाताशी धरून वसुली केली जात आहे. त्यांच्या दबावातून बदल्या रखडवल्या जात असल्याची चर्चा अतिक्रमण विभागात आहे..Solapur News:'साेलापूर महापालिकेतील ४३ लिपिकांच्या बदल्या'; ३८ कनिष्ठ, २ वरिष्ठ मुख्य लेखनिक, ३ वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांचा समावेश.काय निर्णय झाला होता?प्रत्येक तीन महिन्यांनतर बदल्या करण्यासाठी अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याची गरज राहणार नाही. अतिक्रमण विभागाकडून संगणक विभागाला याची माहिती पुरवली जाईल. त्यानुसार ऑनलाइन पद्धतीने आपोआप बदल्या होणार आहे. बदलीचा आदेश निघाल्यानंतर त्वरित बदलीच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना हजर व्हावे लागेल, असा निर्णय झाला होता. पण आता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाच बदली नको असल्याने या कार्यपद्धतीचा जाणूनबुजून विसर पडलेला आहे..अशी आहे स्थिती\tपुणे शहरातील मध्यवर्ती पेठांसह उपनगरांमधील प्रमुख रस्ते, गावठाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे \tरस्ता, पादचारी मार्गावर मोकळी जागा दिसली की लगेच तेथे अतिक्रमण करून व्यवसाय केला जातो\tखाद्यपदार्थांच्या स्टॉलसह अनेक प्रकारचे व्यवसाय रस्त्यावर केले जातात\tवाहनांसाठी पार्किंगच्या आरक्षित जागेवरही हातगाडे, स्टॉल लावले जात असल्याने रस्ते अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे नागरिक त्रस्त \tयापूर्वी भर बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्यानंतर काही दिवस रस्ते मोकळे होते\tपण आता पुन्हा एकदा रस्त्यांवर अतिक्रमणे वाढली\tअतिक्रमण विभागाकडून फिक्स पॉइंट, धडक कारवाई पथक तयार केले आहेत. पण त्यांचा धाक नाही.Chh. Sambhajinagar: गंगापूरमधील ५० जणांना पुराच्या पाण्यातून वाचवले.दर तीन महिन्यांनी बदल्या करण्याच्या धोरणानुसार आत्तापर्यंत केवळ एकदा बदल्या झाल्या आहेत. त्यानंतर कोणाचीही बदली झालेली नाही. बदलीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांमध्ये काहीच काहीच काम करता येत नाही. त्याला हद्दही लक्षात येत नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांऐवजी सहा ते नऊ महिन्यांनी बदली करावी असे धोरण तयार करून आयुक्तांकडे सादर केले जाणार आहे.- संदीप खलाटे, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.