Pune News : शिवाजीनगरमधील कोंडी फुटणार; साखर संकुल ते जुना मुंबई पुणे मार्गावर होणार उड्डाण पूल

पुणे - साखर संकुल ते जुना मुंबई-पुणे रस्ता या दरम्यान महापालिकेकडून उड्डाण पूल उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे कृषी महाविद्यालय ते संचेती रुग्णालय या दरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार असून, विमानतळ, मुंबई-नाशिककडे जाणाऱ्या वाहनांची कोंडीतून मुक्तता होणार आहे. .शिवाजीनगर येथे कृषी महाविद्यालयापासून ते संचेती रुग्णालय या दरम्यान दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. त्यामध्ये नोकरदार, विद्यार्थी, प्रवाशांसह रुग्णांनाही वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागते. वाहतूक कोंडीची ही समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेकडूनकृषी महाविद्यालयाजवळील साखर संकुल ते जुना मुंबई- पुणे महामार्ग या दरम्यान महापालिकेकडून उड्डाण पूल उभारला जाणार आहे. महापालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाकडून संबंधित प्रस्ताव तयार केला असून, अंदाजपत्रकाला मान्यताही मिळाली. प्रकल्पासाठी ६१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे..'वाय' आकाराचा उड्डाण पूलसाखर संकुल ते जुना मुंबई- पुणे रस्ता या दरम्यान 'वाय' आकारात उड्डाण पूल तयार केला जाणार आहे. त्यामध्ये उड्डाण पुलाचा एक भाग जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या बाजूला उतरेल, तर दुसरा भाग हा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या बाजूला उतरेल.त्यामुळे नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावरून मुंबई, नाशिक, पिंपरी- चिंचवड तसेच येरवडा, विमानतळ, नगर रस्ता या भागात जाणाऱ्या नागरिकांना संचेती रुग्णालयास वळसा घालून जाण्याऐवजी थेट जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर जाणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पामुळे गणेशखिंड रस्ता, शिवाजीनगर, संचेती चौक, तसेच साखर संकुल परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे, तसेच शिवाजीनगर एसटी स्थानक आणि रेल्वे स्थानक जुन्या-मुंबई पुणे महामार्गाशी थेट जोडले जाणार आहे..उड्डाण पुलाची वैशिष्ट्येइंग्रजीतील 'वाय' आकारनरवीर तानाजीवाडी येथील भुयारी मार्ग,लोहमार्गावरून जाणारसाखर संकुल ते जुना मुंबई- पुणे रस्ता व सीओईपीपर्यंतचा रस्ता जोडणारपिंपरी-चिंचवड, मुंबई-नाशिककडे जाणाऱ्या, तसेच विमानतळ, नगर रस्त्याकडे जाणाऱ्यांना होणार फायदाशिवाजीनगर व संचेती रुग्णालयासमोरील वाहतूक कोंडी होणार कमी.साखर संकुल ते जुना मुंबई-पुणे रस्त्याला जोडणाऱ्या उड्डाण पुलामुळे शिवाजीनगर, संचेती चौकातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. गणेशखिंड रस्ता व फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्त्यावरून नागरिकांना थेट जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याला जाणे शक्य होईल.- दिनकर गोजारे, प्रमुख, विशेष प्रकल्प विभाग, पुणे महापालिका.