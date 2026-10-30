पुणे

Engineering Exams: एकाच दिवशी दोन परीक्षा, विद्यार्थ्यांसमोर पेच; अभियांत्रिकीच्या नियमित, बॅकलॉग परीक्षा एकाच दिवशी

Regular and Backlog Papers Scheduled on One Day: अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसमोर मोठा पेच; नियमित आणि बॅकलॉग परीक्षा एकाच दिवशी
Engineering Students Face Exam Dilemma as Regular and Backlog Papers Are Scheduled on the Same Date Creating a Major Scheduling Conflict

Engineering Students Face Exam Dilemma as Regular and Backlog Papers Are Scheduled on the Same Date Creating a Major Scheduling Conflict

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. या वेळापत्रकात एकाच दिवशी दोन विषयांचे पेपर आल्याने विद्यार्थी पेचात पडले आहेत. या दोन पेपरमधील अंतरही अवघ्या ९० मिनिटांचे असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत.

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