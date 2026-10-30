Pune News: एकाच दिवशी दोन परीक्षा, विद्यार्थ्यांसमोर पेच; अभियांत्रिकीच्या नियमित, बॅकलॉग परीक्षा एकाच दिवशी

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. या वेळापत्रकात एकाच दिवशी दोन विषयांचे पेपर आल्याने विद्यार्थी पेचात पडले आहेत. या दोन पेपरमधील अंतरही अवघ्या ९० मिनिटांचे असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.विद्यापीठाने अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या नोव्हेंबरमधील नियमित परीक्षांसह प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षांच्या ‘बॅकलॉग’ (अनुत्तीर्ण विषय) विषयांच्या परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा आणि परीक्षेतील समान संधीचा विचार करता, एकाच दिवशी दोन विषयांचे पेपर घेण्याऐवजी एका दिवशी एकच पेपर घेण्यात यावा. संबंधित पेपरच्या वेळापत्रकात आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. .यासंदर्भात विविध विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाकडे निवेदन दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष विद्यार्थी आघाडीचे ओम पोकळे म्हणाले, ‘‘अभियांत्रिकीच्या पदवी अभ्यासक्रमातील नियमित विषय आणि अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयांचे पेपर एकाच दिवशी आले आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त मानसिक ताण येण्याची शक्यता आहे. काही परीक्षांमध्ये दोन पेपरमध्ये केवळ ९० मिनिटांचे अंतर आहे. परीक्षेच्या वेळापत्रकातील विसंगतीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.’’.याबाबत विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे म्हणाले, ‘‘अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या नियमित परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पेपर एक दिवसाआड आले आहेत. या अभ्यासक्रमाचे एकूण ४८ विषयांचे पेपर असून ते एक-एक दिवस ठेवल्यास परीक्षेसाठी दीड ते दोन महिने लागले असते आणि त्यात विद्यार्थ्यांचा ताण वाढला असता. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करता अशा पद्धतीने वेळापत्रक तयार केले आहे.’’.Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे एकाच दिवशी नियमित विषय आणि प्रथम आणि द्वितीय वर्षातील अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयांचे पेपर आहेत. त्यामुळे एका दिवशी विद्यार्थ्यांना दोन पेपर द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करावे.- राहुल ससाणे, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.