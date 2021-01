इंजिनीअरिंगची पहिली मेरिट लिस्ट जाहीर; थेट प्रवेश फेरीला होणार सुरूवात

पुणे- राज्यातील अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्‍चर, हॉटेल मॅनेजमेंट, एमटेक या सर्वच अभ्यासक्रमांची नोंदणी संपली आहे. पुढच्या आठवड्यात अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होऊन, प्रवेशाची पहिली फेरी 5 ते 8 जानेवारी दरम्यान राबविली जाणार आहे. शनिवारी (ता. 2) अभियांत्रिकी, फार्मसी पदवी आणि "एमबीए'ची प्राथमिक गुणवत्ता यादी सीईटी सेलने जाहीर केली. 3 आणि 4 जानेवारी रोजी हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी मुदत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता कार्यालयात जाण्यास उशीर झाला तर सुटी... राज्यभरातून अभियांत्रिकीसाठी 1 लाख 18 हजार 390, फार्मसीसाठी 87 हजार 250 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या विद्यार्थ्यांची प्राथमिक गुणवत्ता यादी शनिवारी (ता.2) जाहीर झाली आहे. विद्यार्थ्यांना अर्जातील चुका सुधारणे, कागदपत्र जमा करणे यासाठी 3 आणि 4 जानेवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतची मुदत आहे. 6 जानेवारी रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होऊन 7 जानेवारीपासून पहिली प्रवेश फेरी सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी आणि फार्मसीच्या प्रवेशासाठीही हेच वेळापत्रक लागू होणार आहे. "एमबीए'ची 7 जानेवारी रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होईल. 8 जानेवारीपासून पहिली प्रवेश फेरी सुरू होणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची पहिली फेरी 6 जानेवारी एमटेक, एम फार्मसी, एम आर्च, एमसीए या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्राथमिक गुणवत्ता यादी 1 जानेवारी रोजी जाहीर झाली असून, रविवारी (ता. 3) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत हरकती नोंदविण्यासाठी शेवटची मुदत आहे. एमसीएची अंतिम गुणवत्ता यादी 4 जानेवारी तर एमटेक, एम फार्मसी, एमआर्च यांची 5 जानेवारी रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होईल. 6 ते 8 जानेवारी दरम्यान पहिली प्रवेश फेरी होणार आहे. Corona Vaccination: पुणे जिल्ह्यात तीन ठिकाणी पार पडली कोरोनाची 'ड्राय रन... आर्किटेक्‍चरची 5 तर हॉटेल मॅनेजमेंटची 7 पासून फेरी आर्किटेक्‍चर पदवी अभ्यासक्रमाची प्राथमिक गुणवत्तायादी यापूर्वीच जाहीर झाली आहे. शनिवारी (ता. 2) हरकती नोंदविण्याची मुदत संपली आहे. अंतिम गुणवत्ता यादी 4 जानेवारीला जाहीर होऊन, 5 पासून पहिली फेरी राबविली जाणार आहे. तर हॉटेल मॅनेजमेंट पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्राथमिक यादीवर रविवारी सायंकाळी पाच पर्यंत हरकत नोंदविण्याची मुदत आहे. 6 जानेवारी रोजी अंतिम यादी जाहीर होईल, तर 7 जानेवारीपासून पहिली फेरी सुरू होणार आहे. अभ्यासक्रम आणि प्रवेशासाठी नोंदणी एमबीए - 55181

बी. आर्च - 8870

अभियांत्रिकी - 118390

बी. फार्मसी - 87250

एमटेक - 10714

एमसीए - 12258

हॉटेल मॅनेजमेंट (पदवी) - 1235

एम. आर्च - 820

एम. फार्मसी -6144

थेट द्वितीय वर्ष - 65014

