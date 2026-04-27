Hinjewadi IT Park: पुरे झाले दौरे... आता प्रत्यक्ष कृती करा! आयटीयन्सची मागणी; हिंजवडी-माणमधील कामे रखडलेलीच

हिंजवडी : देशभरात 'आयटी हब' म्हणून ओळख असलेल्या हिंजवडी आयटी पार्क-माण परिसरात पावसाळा आला की पाणी तुंबण्याची जुनी समस्या तोंड वर काढते आणि आयटी पार्कचे 'वॉटर पार्क' होते. हा विषय समाज माध्यमातून व्हायरल होताच अधिकारी आणि नेत्यांचे पाहणी दौरे सुरू होतात. प्रत्यक्षात मात्र आयटीतील समस्यांत फारसा बदल झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुरे झाले दौरे, आता प्रत्यक्ष कृती करा, अशी ठाम मागणी आयटीयन्स आणि नागरिक करत आहेत..आयटी पार्क परिसरातील रस्त्यांवर पावसाळ्यात साचणारे पाणी, प्रचंड वाहतूक कोंडी यावर उपाययोजनांसाठी व पावसाळापूर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी विविध विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांसह हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसराचा दौरा केला. तसेच नालेसफाई, रस्ते दुरुस्ती आणि पावसाळापूर्व कामांना गती देण्याचे आदेश दिले. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या मते हे आदेश नवीन नाहीत..अशा प्रकारचे पाहणी दौरे पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी), एमआयडीसी, पीएमआरडीए यासह विविध प्रशासनाच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी देखील निर्देश यापूर्वीही अनेकदा दिले आहेत. यापूर्वी माजी आयुक्त योगेश म्हसे यांच्या कार्यकाळातही अशाच पाहण्या झाल्या. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हिंजवडीतील प्रश्नांवर स्वतः पहाटेचे दोन दौरे करून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, त्या घोषणांनंतरही अनेक महत्त्वाची कामे अजूनही अपूर्ण अवस्थेतच आहेत..गेल्या अनेक वर्षांपासून आयटी पार्कमधील विविध समस्या जैसे थे आहेत. या समस्यांवर कायमचा ठोस तोडगा काढणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, येथे कार्यरत प्रशासकीय संस्थांतील योग्य समन्वय आणि इच्छाशक्ती अभाव यामुळे हिंजवडी-माण आयटीला जणू समस्यांचे ग्रहण लागले आहे.- मोहित मंगल, आयटीयन्स प्रतिनिधी.ठोस कृती केल्याशिवाय समस्यांमधून सुटका होणार नाही. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या सूचना, आदेशाचे पुढे काय झाले? जोपर्यंत हे सर्व गांभीर्याने घेतले जात नाही, तोपर्यंत 'आयटी'ची वाताहत सुरूच राहील.- वसंत साखरे, ग्रामस्थ, हिंजवडी.काही समस्या...नांदे चौक येथील पावसाळी जलवाहिन्यांचे कामलक्ष्मी चौक आणि कोलते-पाटील रस्त्याचे रुंदीकरणनेरे-दत्तवाडी-जांबे परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था.