पुणे

Mumbai 100th Marathon : मुंबई मॅरेथॉनमध्ये दिल्लीच्या उद्योजकाची शतकपूर्ती; विनीत अग्रवाल यांची १०० वी मॅरेथॉन यशस्वी

Marathon Runner : उद्योजक आणि टी-१० स्पोर्ट्सचे सीईओ विनीत अग्रवाल यांनी मुंबईत ४२ किमीची १०० वी मॅरेथॉन यशस्वीपणे पूर्ण केली. गेल्या १५ वर्षांत देश-विदेशातील अनेक अल्ट्रा मॅरेथॉन पूर्ण करत त्यांनी धावण्याच्या माध्यमातून तंदुरुस्त जीवनशैलीचा आदर्श निर्माण केला आहे.
Mumbai 100th Marathon

Mumbai 100th Marathon

sakal

मंगेश कोळपकर (mangesh.kolapkar@esakal.com)
Updated on

पुणे : उद्योजक असल्यामुळे दर महिन्याला १५-२० दिवस देशात, परदेशात भ्रमंती असली तरी, धावण्याच्या व्यायाम प्रकारात कधी खंड पडला नाही. आपण कायमच तंदुरुस्त असले पाहिजे, हा विचार मनात असल्यामुळे पहाट झाली की, पावले आपसूकच धावायला लागतात आणि त्यामुळेच ४२ किलोमीटर अंतराची १०० वी मॅरेथॉन मुंबईत पूर्ण करण्यात यश आले.... सांगत होते, मॅरेथॉनपटू आणि टी-१० स्पोर्टस कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनीत अग्रवाल.

Loading content, please wait...
Mumbai
Marathon
Fitness Special
health

Related Stories

No stories found.