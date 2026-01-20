Mumbai 100th Marathon : मुंबई मॅरेथॉनमध्ये दिल्लीच्या उद्योजकाची शतकपूर्ती; विनीत अग्रवाल यांची १०० वी मॅरेथॉन यशस्वी

पुणे : उद्योजक असल्यामुळे दर महिन्याला १५-२० दिवस देशात, परदेशात भ्रमंती असली तरी, धावण्याच्या व्यायाम प्रकारात कधी खंड पडला नाही. आपण कायमच तंदुरुस्त असले पाहिजे, हा विचार मनात असल्यामुळे पहाट झाली की, पावले आपसूकच धावायला लागतात आणि त्यामुळेच ४२ किलोमीटर अंतराची १०० वी मॅरेथॉन मुंबईत पूर्ण करण्यात यश आले.... सांगत होते, मॅरेथॉनपटू आणि टी-१० स्पोर्टस कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनीत अग्रवाल..अग्रवाल यांनी टाटा मुंबई मॅरेथॉन (टिएमएम) ४ तास ३५ मिनिटांत पूर्ण केली. गेल्या १५ वर्षांत त्यांनी नोंद ठेवलेली ही १०० वी मॅरेथॉन ठरली. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’शी बोलताना त्यांनी मॅरेथॉन या क्रीडा प्रकारात घेतलेल्या भरारीचा पट उलगडला. अग्रवाल यांनी आर्यमॅन, अल्ट्रामॅन या साहसी मॅरेथॉन पूर्ण केल्या होत्या. तसेच दक्षिण अफ्रिकेतील ‘कॉम्रेड’ ही खडतर स्पर्धाही यशस्वीपणे पूर्ण केली. अग्रवाल यांनी २०१० मध्ये टी-१० स्पोर्टस ही कंपनी मित्रासमवेत स्थापन केली. क्रीडापटूंना लागणारे विविध प्रकारचे कपडे तयार करताना, त्यांची ‘ट्रायल’ घेण्याच्या उद्देशाने अग्रवाल यांनी ५-१० किलोमीटर धावण्याचा सराव सुरू केला. .Premium| Indian Railways speed test: परराष्ट्रांप्रमाणे भारतातही वेगवान रेल्वे; २२० किमी वेगाच्या चाचणीला लवकरच सुरुवात.पुढे त्यांना या धावण्याची गोडी लागली. त्यातून त्यांनी २१, ४२, ५० किलोमीटर अंतर सहज पूर्ण केले. पुढे २०१२ मध्ये १२०, २०१३ मध्ये १६१ किलोमीटर अंतराच्या मॅरेथॉनमध्ये ते सहभागी झाले. २०१६ मध्ये दिल्लीजवळील गुरगाव येथील भट्टी अल्ट्रा ही ३४० किलोमीटरची मॅरेथॉनही यशस्वीपणे पूर्ण केली. ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सिंगापूर, जर्मनी आदी देशांतील स्पर्धांत आणि भारतातील जवळपास सर्वच प्रमुख शहरांतील स्पर्धांत त्यांनी भाग घेतला आहे..पूर्णतः शाकाहरी असलेले अग्रवाल रात्री उशीर झाला तरी, रोज पहाटे किमान १० किलोमीटर अंतर धावतातच. अनवाणी धावायचीही त्यांना आवड आहे. सकाळी ७. ३० वाजताचा विमान प्रवास असला तरी, तत्पूर्वी त्यांचे धावणे झालेले असते, त्यासाठी ते पहाटे ३ वाजताही उठतात. योगासने, विविध व्यायाम प्रकारही ते नियमितपणे करतात. तसेच गुरगावमधील ‘जीनटस’ या धावपटूंच्या ग्रूपमध्येही ते आहेत. दिवसभर काम केल्यावर ते रात्री ९ ते १० वाजण्याच्या दरम्यान झोपतातच, कारण त्यांना पहाटे उठायचे असते. धावपटूंना होणाऱ्या दुखापतींना अग्रवालही अपवाद नाहीत. तरीही मनाचा निग्रह त्यांना १०० व्या मॅरेथॉनपर्यंत घेऊन गेला.....‘‘मॅरेथॉन धावणे, हा एका अर्थाने ‘माईंड गेम’ आहे. किती अंतर धावायचे आहे, हे मनात एकदा निश्चित केल्यावर, त्याला शरीर साथ देते, हा माझा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे धावणे, हा सहज-सुलभ व्यायाम प्रकार निरोगी आयुष्यासाठी प्रत्येकाने मनापासून स्वीकारला पाहिजे,’’ - विनीत अग्रवाल, मॅरेथॉनपटू आणि सीईओ टी-१० स्पोर्टस कंपनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.