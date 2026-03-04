पुणे

Pune News: पुण्यातील मुळा नदीला प्रदूषणामुळे फेस; मैलामिश्रित पाणी नदीपात्रात, धक्कादायक वास्तव समोर!

Pune civic body response to Mula River pollution: मुळा नदीच्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणीय संकटाची घंटा
Thick foam seen floating on the polluted waters of the Mula River in Pune.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपळे गुरव: पिंपळे निलख चोंधे लॉन्स येथील मुळा नदीपात्रात विशालनगर ते बालेवाडीला जोडणाऱ्या बंधाऱ्याजवळील विसर्जन घाट परिसरात कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट मैलामिश्रित पाणी सोडले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे पाण्याच्या पृष्ठभागावर पांढऱ्या फेसाचे थर दिसत असून, काही ठिकाणी काळसर रंगाचा मैलामिश्रित गाळ साचलेला आढळून येत आहे.

