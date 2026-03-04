Pune News: पुण्यातील मुळा नदीला प्रदूषणामुळे फेस; मैलामिश्रित पाणी नदीपात्रात, धक्कादायक वास्तव समोर!

पिंपळे गुरव: पिंपळे निलख चोंधे लॉन्स येथील मुळा नदीपात्रात विशालनगर ते बालेवाडीला जोडणाऱ्या बंधाऱ्याजवळील विसर्जन घाट परिसरात कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट मैलामिश्रित पाणी सोडले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे पाण्याच्या पृष्ठभागावर पांढऱ्या फेसाचे थर दिसत असून, काही ठिकाणी काळसर रंगाचा मैलामिश्रित गाळ साचलेला आढळून येत आहे. .शहराच्या प्रमुख नद्यांपैकी एक असलेली मुळा नदी सध्या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. काही महिन्यांपासून मुळा नदीपात्रात अस्वच्छ पाण्याचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. सांडपाण्यातील रासायनिक घटक, डिटर्जंट्स आणि सेंद्रिय कचरा यामुळे पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण घटत असून जलजीवसृष्टीसाठी ही स्थिती अत्यंत घातक ठरत आहे. मासे व इतर सूक्ष्मजीवांच्या अस्तित्वावर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. फेसाळलेले पाणी आणि असह्य दुर्गंधीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन होत असतानाही संबंधित विभागांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे..पुनरुज्जीवनास विलंबदूषित पाण्यातील विषारी घटकांचा प्रसार होऊन शेती, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आणि भूजल यावर दुष्परिणाम होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला असून बंद पडलेले किंवा अपूर्ण क्षमतेने चालणारे जलशुद्धीकरण प्रकल्प, गळत्या जलवाहिन्या, सांडपाणी वाहिन्या आणि अवैध नाल्यांचे जाळे ही परिस्थिती अधिकच गंभीर करत आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून नदी पुनरुज्जीवनासाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात कामांच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याचे चित्र आहे..दीर्घकालीन दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ठोस धोरण आवश्यक आहे. नागरिकांचे आरोग्य, जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवून मुळा नदीला वाढत्या प्रदूषणापासून मुक्त करण्याची गरज आहे. जलप्रदूषणाची पातळी धोकादायक टप्प्यावर पोहोचल्याची भीती पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे..महापालिका पर्यावरण विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती गंभीर बनली असून, जबाबदारी निश्चित करून अनागोंदी कारभारावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.पर्यावरणप्रेमींच्या मागण्यानदी स्वच्छतेसाठी विशेष मोहीम राबवावीसांडपाण्याचे संपूर्ण शुद्धीकरण केले जावेअवैध सांडपाणी जोडण्यांवर कठोर कारवाई केली जावीजलनिस्सारण, पर्यावरण विभागाने संयुक्त पाहणी करावीदोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.