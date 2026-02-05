पुणे - गेल्या पंधरा दिवसांपासून हवामानात तीव्र बदल होत आहेत. दिवसभर गरम, तर रात्री थंडी वाढते. तसेच, शहर व परिसरात ढगाळ वातावरण राहत असून त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे सर्दी, खोकला तसेच श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजारांच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे. विशेषतः न्यूमोनियाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे..‘तापमानात अचानक होणारे बदल, थंड व कोरडी हवा आणि वाढलेली प्रदूषणाची पातळी यामुळे फ्लू-सदृश आजारांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. याकाळात सर्दी, खोकला, ताप, घसा खवखवणे, डोकेदुखी व अंगदुखी ही सुरुवातीची आणि सामान्य लक्षणे असतात.अनेकवेळा ही लक्षणे किरकोळ समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते; मात्र योग्यवेळी उपचार न घेतल्यास चार ते पाच दिवसांत त्यांना दम लागायला लागतो व रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करावे लागते. यापैकी न्युमोनियाचे रुग्ण अधिक दिसून येत आहेत,’ अशी माहिती अतिदक्षता विभाग तज्ज्ञ डॉ. भूषण किन्होळकर यांनी दिली..‘दमा, क्षयरोगाचा पूर्वेतिहास किंवा इतर फुप्फुसांचे आजार असणाऱ्या रुग्णांसाठी हा काळ अधिक धोकादायक ठरताना दिसून येत आहे. तसेच, थंड हवेमुळे श्वसननलिका आकुंचन पावतात, संसर्गाचा धोका वाढतो आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागतो.योग्य काळजी न घेतल्यास हा संसर्ग गंभीर स्वरूप धारण करून न्यूमोनिया, ऑक्सिजनची कमतरता किंवा तीव्र श्वसनविकार निर्माण होऊ शकतो,’ अशी माहिती इंटर्नल मेडिसीन तज्ज्ञ डॉ. अविनाश मुंडे यांनी दिली. ‘मधुमेह, उच्च रक्तदाब, किडनी विकार, हृदयविकार तसेच पूर्वीपासून दमा असलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूमोनियाचा धोका अधिक असल्याने अशा व्यक्तींनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले..न्यूमोनियाची सुरुवातीची लक्षणेघसा दुखणे, डोके जड होणे, हलका ताप, नाकातून सतत पाणी वाहणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, खोकल्याची सारखी उबळ येणे ही प्राथमिक लक्षणे आहेत. रक्ताच्या काही साध्या तपासण्या तसेच छातीचा एक्स-रे केल्यास आजाराचे लवकर निदान होऊ शकते. नागरिकांनी हवामानातील बदल लक्षात घेऊन आरोग्याची योग्य काळजी घ्यावी, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.