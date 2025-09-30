Asaduddin Owaisi : जादूगाराच्या मोहजालातून बाहेर पडा; युवकांनी प्रश्न विचारल्यानंतर अवघड होईल

पुणे - ‘एक जादुगार दिल्लीत बसून जादूचे प्रयोग करत आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे नुकसान होत आहे. आपली लोकसंख्या जसजशी वृद्धत्वाकडे जाईल त्यावेळी प्रश्न निर्माण होतील. यांच्या धोरणामुळे मिलेनियल्स आणि जेनझी या दोन पिढ्या बरबाद होणार आहेत..पुढे जाऊन या पिढीला त्यांच्या चुका लक्षात येतील, पण वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळे या जादूगाराच्या मोहजालातून बाहेर पडा,’ असे प्रतिपादन एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी मंगळवारी केले.पुणे श्रमिक पत्रकार संघाकडून आयोजित वार्तालापात ते बोलत होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगशे फल्ले उपस्थित होते. दोन पिढ्यांच्या बद्दल बोलताना ओवैसी म्हणाले, ‘युवकांना व्यवस्थित शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. त्यांना पेपर फुटीसारखी प्रकरणे, पुल पडत आहेत, भ्रष्टाचार आणि हे असंवेदनशील सरकार बघावे लागत आहे..श्रीमंत श्रीमंत होत चालले आहेत आणि गरीब गरीब होत चालले आहेत. ६५ टक्के नागरिक हे ४० वयापेक्षा कमी असून त्यांना जादूगार आत्ता जादू दाखवत आहेत, पण हे जेव्हा प्रश्न विचारतील तेव्हा अवघड होऊन बसेल.’.ओवैसी म्हणाले..- सर्वसामान्यांना जामीन मिळत नाही तर धनदांडग्यांना लगेच जामीन मिळतो, ही परिस्थिती आहे.- लोकशाहीतील बदल व राष्ट्रीय सुरक्षिततेबद्दल सध्या भाजपकडे कोणतेच उत्तर नाही.- यासाठी विरोधी पक्ष देखील ताकदवर पाहिजे.- मुस्लिमांना भारतीय म्हणून वागणूक मिळाल्याशिवाय भारत हा विश्वगुरू होणार नाही.- मुस्लिमांना गोरक्षक त्रास देतात, लवकर घरे मिळत नाही..पाकिस्तान हे कुत्र्याचे शेपूट..‘सध्या बांगलादेशात आयएसआय येऊन बसला आहे. चीनने सुद्धा त्यांची सीमाभागात कामे सुरू केली आहेत. मात्र, आपल्याला सर्वाधिक धोका हा पाकिस्तानकडून आहे आणि तो कायम राहणार आहे. पाकिस्तानचे शेपूट हे कुत्र्यासारखे वाकडे ते वाकडेच राहणार आहे. त्यांच्याबाबत आपल्याला कायमच सतर्क राहावे लागेल,’ असेही ओवैसी म्हणाले..क्रिकेट खेळायला नको होते...पहेलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तान सोबतचे व्यापार थांबवला, पाणी रोखले, सीमा बंद केली. मात्र, पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळवला. यातून पाकिस्तानला पैसा मिळाला. क्रिकेट सामना जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘ऑपरेशन सिंदूर ३.० असे म्हणतात.हल्ल्यात शहीद झालेल्यांची क्रिकेट सामन्याशी करता येईल का? लष्कराचे काम कौतूकास्पद आहे. सामन्याचा निधी लष्कराला दिल्याचे सांगत असले तरी भारतीय लष्कराला निधीची गरज आहे का? पुण्यात मी आत्ता लष्कराला फंड गोळा करण्यासाठी फिरलो तर त्यापेक्षा जास्त निधी जमा करेल,’ असे ओवैसी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.