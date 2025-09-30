पुणे

Asaduddin Owaisi : जादूगाराच्या मोहजालातून बाहेर पडा; युवकांनी प्रश्न विचारल्यानंतर अवघड होईल

एक जादुगार दिल्लीत बसून जादूचे प्रयोग करत आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे नुकसान होत आहे.
asaduddin owaisi and pm narendra modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘एक जादुगार दिल्लीत बसून जादूचे प्रयोग करत आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे नुकसान होत आहे. आपली लोकसंख्या जसजशी वृद्धत्वाकडे जाईल त्यावेळी प्रश्न निर्माण होतील. यांच्या धोरणामुळे मिलेनियल्स आणि जेनझी या दोन पिढ्या बरबाद होणार आहेत.

Asaduddin Owaisi
pune
Youth
PM Narendra Modi
Criticism

