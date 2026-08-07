‘आयव्हीएफ’ तंत्रज्ञानाद्वारे चार मुऱ्हा रेडकांचा जन्म

औंध, ता. ७ : राज्यातील पशुधनाच्या आनुवंशिक सुधारणेसाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. ताथवडे (पुणे) येथील शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्रात ‘ईटी आयव्हिएफ’ तंत्रज्ञानाद्वारे एकाच भ्रूण संकलनातून तीन मादी व एक नर अशा चार उच्च क्षमतेच्या मुऱ्हा रेडकांचा यशस्वी जन्म झाला आहे.
नागपूर येथील अत्याधुनिक प्रयोगशाळेमार्फत हा प्रयोग राबवण्यात आला. वाकड येथील पशुपालक स्वप्नील कलाटे यांच्या उच्च दुग्ध उत्पादक मुऱ्हा म्हशीच्या १७ अंडपेशींमधून पाच भ्रूण विकसित करण्यात आले. हे भ्रूण ताथवडे येथील दाई म्हशींमध्ये प्रत्यारोपित केल्यानंतर चार म्हशींनी यशस्वी गर्भधारणा केली.
या प्रकल्पाची तांत्रिक जबाबदारी डॉ. विष्णू जवणे यांनी सांभाळली, तर डॉ. रतिकांत नवटके यांनी दाई म्हशींचे आरोग्य व्यवस्थापन केले. डॉ. उदय भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबवला जात असून, डॉ. उपेंद्र गायकवाड व डॉ. अमोल आहेर रेडकांचे संगोपन करत आहेत.
उच्च वंशावळीचे वळू तयार करण्यासाठी आणि दुग्ध व्यवसाय सक्षम करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान क्रांतिकारक ठरेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी व्यक्त केला.
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