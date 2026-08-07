पुणे

‘आयव्हीएफ’ तंत्रज्ञानाद्वारे चार मुऱ्हा रेडकांचा जन्म

‘आयव्हीएफ’ तंत्रज्ञानाद्वारे चार मुऱ्हा रेडकांचा जन्म
Published on

औंध, ता. ७ : राज्यातील पशुधनाच्या आनुवंशिक सुधारणेसाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. ताथवडे (पुणे) येथील शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्रात ‘ईटी आयव्हिएफ’ तंत्रज्ञानाद्वारे एकाच भ्रूण संकलनातून तीन मादी व एक नर अशा चार उच्च क्षमतेच्या मुऱ्हा रेडकांचा यशस्वी जन्म झाला आहे.
नागपूर येथील अत्याधुनिक प्रयोगशाळेमार्फत हा प्रयोग राबवण्यात आला. वाकड येथील पशुपालक स्वप्नील कलाटे यांच्या उच्च दुग्ध उत्पादक मुऱ्हा म्हशीच्या १७ अंडपेशींमधून पाच भ्रूण विकसित करण्यात आले. हे भ्रूण ताथवडे येथील दाई म्हशींमध्ये प्रत्यारोपित केल्यानंतर चार म्हशींनी यशस्वी गर्भधारणा केली.
या प्रकल्पाची तांत्रिक जबाबदारी डॉ. विष्णू जवणे यांनी सांभाळली, तर डॉ. रतिकांत नवटके यांनी दाई म्हशींचे आरोग्य व्यवस्थापन केले. डॉ. उदय भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबवला जात असून, डॉ. उपेंद्र गायकवाड व डॉ. अमोल आहेर रेडकांचे संगोपन करत आहेत.
उच्च वंशावळीचे वळू तयार करण्यासाठी आणि दुग्ध व्यवसाय सक्षम करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान क्रांतिकारक ठरेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी व्यक्त केला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

पशुधन विकास योजना
ET IVF technology
Maharashtra livestock genetics
high-yield dairy cattle
embryo collection techniques
successful livestock breeding
advanced animal husbandry
Pune embryo transfer
Nagpur animal research lab
Murrah buffalo breeding
genetic improvement in cattle
dairy farm success stories
livestock genetic advancements
Maharashtra agriculture technology
veterinary reproductive technology
embryo implantation in buffaloes
मुऱ्हा रेडकांचा यशस्वी जन्म
पुणे कृषी संशोधन
उच्च दुग्ध उत्पादक म्हशी
आधुनिक प्रयोगशाळा नागपूर
अंडपेशी विकसित करणे
गर्भधारणा यशस्वी
दुग्ध व्यवसायातील सुधारणा
तांत्रिक जबाबदारी डॉ. विष्णू जवणे
पशुपालक स्वप्नील कलाटे
डॉ. किरण पाटील
पशुपालकांच्या स्वप्नांचा विस्फोट
पशुसंवर्धन तंत्रज्ञान
वळू निर्मितीत सुधारणा
Marathi News Esakal
www.esakal.com