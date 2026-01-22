पुणे

Global Impact Forum 2026 : स्विस बँकिंग आणि निर्यात-विमा; भारतीय उद्योजकांसाठी जागतिक विस्ताराचे साधन

Swiss banking system : युरोपियन वित्तीय व्यवस्था, स्विस बँकिंग स्थिरता आणि निर्यात विम्याचा योग्य वापर उद्योग, उद्योजक आणि संपन्न कुटुंबांसाठी जागतिक भांडवल उभारणीची संधी देते.
Global Impact Forum 2026

Global Impact Forum 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Europe finance India investments : युरोपमधील वित्तीय व्यवस्था, स्विस बँकिंगची विश्वासार्हता आणि निर्यात-विमा यांचा योग्य वापर केल्यास भारतीय उद्योग, उद्योजक आणि संपन्न कुटुंबांसाठी जागतिक पातळीवर भांडवल उभारण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे मत ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘एपी ग्लोबाले’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम’मध्ये  व्यक्त करण्यात आले. ‘युरोपमधील वित्तपुरवठा रचना, स्विस बँक व्यवस्था’ या सत्रात आर्थिक विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. या सत्रात व्हाइट रोज कॅपिटल ग्रुपचे व्यवस्थापकीय भागीदार डेनिझ आकगुल, ईएफजी प्रायव्हेट बँकेचे कार्यकारी संचालक अर्जुन इनामदार, ईएफजीचे वेल्थ प्लॅनर ह्यू ओ’डोनेल आणि स्विस एक्स्पोर्ट रिस्क इन्शुरन्सचे प्रकल्प वित्त व पायाभूत सुविधा प्रमुख कार्स्टन बोहलर यांनी मार्गदर्शन केले.

Loading content, please wait...
Development
Financial Assistance
Financial extortion
financial planning
Investment

Related Stories

No stories found.