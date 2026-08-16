नासासाठी निवड झालेले विद्यार्थी...
विद्यार्थ्याचे नाव - झेडपी शाळेचे गाव व तालुका
आंबेगाव तालुका कृतिका दत्तात्रय थोरात (गावडेवाडी), आयुष नितीन फुटाणे (थोरांदळे)
स्वराज महेश तावरे (सांगवी), ता. बारामती
प्रणाली प्रशांत भुजबळ - आळंदे, ता. भोर
यश प्रदीप सुर्वे - आळंदे, ता. भोर
क्षितिज किशोर चव्हाण - दापोडी, ता. दौंड
सुदर्शन सोमनाथ शेलार - शेलारमेमाणवाडी, ता. दौंड
कार्तिक सुधाकर वाळके - लोणीकंद, ता. हवेली
पार्थ विक्रम ताजणे - पेरणे, ता. हवेली
तेजस्विनी प्रवीण जमदाडे - भिगवण, ता. इंदापूर
पार्थ सुनील जेडगुळे - गुंजाळवाडी, ता. जुन्नर
आदित्य सतीश वाळुंज - टाकळकरवाडी, ता. खेड
स्वरा विकास राळे - थिगळस्थळ, ता. खेड
ओंकार कुंदलिका लोहोटा - आंबोली, ता. खेड
संस्कृती विकास जाधव - धानोरे, ता. खेड
आराध्या प्रशांत भोईर - दारुंब्रे, ता. मावळ
श्लोक भीमराव तुळजापूरे - वराळे, ता. मावळ
साईराज हनुमंत शिंदे - माण, ता. मुळशी
हर्षवर्धन चेतन राठोड - बोपगाव, ता. पुरंदर
ज्ञानेश्वरी रणजित टेमगिरे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
कृष्णा राहुल तावरे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
अबुजर जकीर तांबोळी - कोयाळी पुनर्वसन, ता. शिरूर
सान्वी समीर काळे - निमोणे, ता. शिरूर
वेदांगी विशाल गवारे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
अथर्व अंकुश रसाळ - गुन्हवणे, ता. राजगड
साई नवनाथ नागडे - केंजळ, ता. भोर
युरोपियन स्पेस एजन्सी निवड विद्यार्थी
विद्यार्थ्याचे नाव - झेडपी शाळेचे गाव व तालुका
वेदिका चंद्रकांत गाडे - साकोरे, ता. आंबेगाव
मनस्वी कांताराम मोरडे - मोरडेवाडी, ता. आंबेगाव
निताशा शिवाजी बिबे - शिर्सुफळ, ता. बारामती
आर्या नितीन सुतार - धांगवडी, ता. भोर
वेदिका विश्वनाथ मानकरी - सारोळे, ता. भोर
शिवान्या निलेश कोंडे - शेलारमेमाणवाडी, ता. दौंड
सृपुहा दीपक शितोळे - वाळकी, ता. दौंड
श्रावणी बाळू आंबेकर - लोणीकंद, ता. हवेली
सिद्धी सुभाष इंगळे - लोणीकंद, ता. हवेली
उत्कर्षा किरण घाडगे - गालांडवाडी, ता. इंदापूर
मोहम्मद बिलाल हुजेफा शेख - सरस्वतीनगर, ता. इंदापूर
सार्थक विजय मुळे - मांजरवाडी, ता. जुन्नर
शौर्य धोंडिभाऊ गोपाळे - टाकळकरवाडी, ता. खेड
युग तुषार वाकचौरे - साताराकवस्ती-रेटवडी, ता. खेड
मृणालिनी पुष्कराज परदेशी - चाकण क्र. २, ता. ता. खेड
कार्तिक जांलिदर वाजे - पुसाणे, ता. मावळ
कृष्णिका सचिन माने - हिंजवडी, ता. मुळशी
आर्यन पवन मोहोद - माण, ता. मुळशी
संचीत रघुनाथ बरकडे - पिसुर्टी, ता. पुरंदर
समीक्षा रामेश्वर भोसले - कोरेगाव भीमा, ता. शिरूर
शिवम शरद नरवडे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
राजेश सोमय्या हिरेमठ - कोयाळी पुनर्वसन, ता. शिरूर
सान्वी शेखर गडदाणे - वाबळेवाडी, ता. शिरूर
अर्णव गणेश भंडारे - वाबळेवाडी, ता. शिरूर
राम बाबू पिलाणे - काटवाडी, ता. राजगड
ऋग्वेद सुनील घोरपडे - माण, ता. मुळशी
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