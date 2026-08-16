पुणे

नासासाठी निवड झालेले विद्यार्थी...

नासासाठी निवड झालेले विद्यार्थी...
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नासासाठी निवड झालेले विद्यार्थी...

विद्यार्थ्याचे नाव - झेडपी शाळेचे गाव व तालुका
आंबेगाव तालुका कृतिका दत्तात्रय थोरात (गावडेवाडी), आयुष नितीन फुटाणे (थोरांदळे)
स्वराज महेश तावरे (सांगवी), ता. बारामती
प्रणाली प्रशांत भुजबळ - आळंदे, ता. भोर
यश प्रदीप सुर्वे - आळंदे, ता. भोर
क्षितिज किशोर चव्हाण - दापोडी, ता. दौंड
सुदर्शन सोमनाथ शेलार - शेलारमेमाणवाडी, ता. दौंड
कार्तिक सुधाकर वाळके - लोणीकंद, ता. हवेली
पार्थ विक्रम ताजणे - पेरणे, ता. हवेली
तेजस्विनी प्रवीण जमदाडे - भिगवण, ता. इंदापूर
पार्थ सुनील जेडगुळे - गुंजाळवाडी, ता. जुन्नर
आदित्य सतीश वाळुंज - टाकळकरवाडी, ता. खेड
स्वरा विकास राळे - थिगळस्थळ, ता. खेड
ओंकार कुंदलिका लोहोटा - आंबोली, ता. खेड
संस्कृती विकास जाधव - धानोरे, ता. खेड
आराध्या प्रशांत भोईर - दारुंब्रे, ता. मावळ
श्लोक भीमराव तुळजापूरे - वराळे, ता. मावळ
साईराज हनुमंत शिंदे - माण, ता. मुळशी
हर्षवर्धन चेतन राठोड - बोपगाव, ता. पुरंदर
ज्ञानेश्वरी रणजित टेमगिरे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
कृष्णा राहुल तावरे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
अबुजर जकीर तांबोळी - कोयाळी पुनर्वसन, ता. शिरूर
सान्वी समीर काळे - निमोणे, ता. शिरूर
वेदांगी विशाल गवारे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
अथर्व अंकुश रसाळ - गुन्हवणे, ता. राजगड
साई नवनाथ नागडे - केंजळ, ता. भोर

युरोपियन स्पेस एजन्सी निवड विद्यार्थी
विद्यार्थ्याचे नाव - झेडपी शाळेचे गाव व तालुका
वेदिका चंद्रकांत गाडे - साकोरे, ता. आंबेगाव
मनस्वी कांताराम मोरडे - मोरडेवाडी, ता. आंबेगाव
निताशा शिवाजी बिबे - शिर्सुफळ, ता. बारामती
आर्या नितीन सुतार - धांगवडी, ता. भोर
वेदिका विश्वनाथ मानकरी - सारोळे, ता. भोर
शिवान्या निलेश कोंडे - शेलारमेमाणवाडी, ता. दौंड
सृपुहा दीपक शितोळे - वाळकी, ता. दौंड
श्रावणी बाळू आंबेकर - लोणीकंद, ता. हवेली
सिद्धी सुभाष इंगळे - लोणीकंद, ता. हवेली
उत्कर्षा किरण घाडगे - गालांडवाडी, ता. इंदापूर
मोहम्मद बिलाल हुजेफा शेख - सरस्वतीनगर, ता. इंदापूर
सार्थक विजय मुळे - मांजरवाडी, ता. जुन्नर
शौर्य धोंडिभाऊ गोपाळे - टाकळकरवाडी, ता. खेड
युग तुषार वाकचौरे - साताराकवस्ती-रेटवडी, ता. खेड
मृणालिनी पुष्कराज परदेशी - चाकण क्र. २, ता. ता. खेड
कार्तिक जांलिदर वाजे - पुसाणे, ता. मावळ
कृष्णिका सचिन माने - हिंजवडी, ता. मुळशी
आर्यन पवन मोहोद - माण, ता. मुळशी
संचीत रघुनाथ बरकडे - पिसुर्टी, ता. पुरंदर
समीक्षा रामेश्वर भोसले - कोरेगाव भीमा, ता. शिरूर
शिवम शरद नरवडे - पिंपळे खालसा, ता. शिरूर
राजेश सोमय्या हिरेमठ - कोयाळी पुनर्वसन, ता. शिरूर
सान्वी शेखर गडदाणे - वाबळेवाडी, ता. शिरूर
अर्णव गणेश भंडारे - वाबळेवाडी, ता. शिरूर
राम बाबू पिलाणे - काटवाडी, ता. राजगड
ऋग्वेद सुनील घोरपडे - माण, ता. मुळशी

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European Space Agency students
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पुणे जिल्ह्यातील शाळा निवड झालेले विद्यार्थी
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शालेय विद्यार्थ्यांचा यशोगाथा
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European Space Agency recruitment news
international student selection for ESA
students excelling in science and mathematics
space education opportunities for students
युरोपियन स्पेस एजन्सी संदर्भातील माहिती
शाळा विद्यार्थी यशोगाथा
कृतिका दत्तात्रय थोरात
यश प्रदीप सुर्वे
सृपुहा दीपक शितोळे
प्रज्ञा भुजबळ
students selected for space missions
शाळा विद्यार्थ्यांच्या अपूर्व यशाच्या कथा
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शाळागृहातून मिळवलेल्या यशस्वी कहाण्या
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