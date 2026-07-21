पुणे - वाराणसीच्या धर्तीवर पंढरपूर कॉरिडॉर उभारण्याच्या योजनेला विरोध नसला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिक, वारकरी, व्यापारी आणि अन्य संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांना आराखडा समजावून सांगणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंढरपूरसाठी स्वतंत्र आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेच्या माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली..मुंबई येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाची माहिती देण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. गोऱ्हे म्हणाल्या, पंढरपूर कॉरिडॉरचा विषय अधिवेशनात मांडला आहे. या कॉरिडॉरमुळे काही नागरिकांचे विस्थापन होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ आराखडा तयार न करता नागरिकांच्या अडचणी, हरकती आणि सूचना समजून घेतल्या पाहिजेत. स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेणे गरजेचे आहे. बाधित होणाऱ्या नागरिकांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक झाली आहे. त्यात कोणाचेही नुकसान होणार नाही असे आश्वासन देत सकारात्मक तोडगा काढला जाईल असे सांगितले आहे..विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत, चार दशकांच्या संघर्षानंतर महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. बचत गटातील महिलांना नाममात्र दरात शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.डान्सबारच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ऑर्केस्ट्रांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आल्याचे सांगतानाच, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये बेकायदा वापरल्या जाणाऱ्या पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनांवर कठोर कारवाईची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुठा नदीच्या प्रदूषणासाठी आरएमसी प्लांट आणि महापालिका दोन्ही जबाबदार असून संबंधितांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली..केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांना न्याय देईलनवी दिल्ली येथे नीट पेपर फुटीप्रकरणी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यावर नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर बोलताना, काँग्रेसच्या काळातही अनेक वेळा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या होत्या. एका व्यक्तीचा राजीनामा घेण्यापेक्षा व्यवस्था सुधारणे महत्त्वाचे आहे. मात्र परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शक असली पाहिजे. या विषयावर राजकारण करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.