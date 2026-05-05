SSC HSC Exam Fee : दहावी-बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ; पुरवणी परीक्षेपासून सुधारित शुल्क लागू

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य मंडळ) दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुल्कात केलेली ही वाढ जून - जुलैमध्ये होणाऱ्या पुरवणी परीक्षेपासून लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या शुल्कवाढीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे..राज्य सरकारचा आदेश आणि कार्यकारी परिषदेच्या सभेतील निर्णयास अनुसरून जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या पुरवणी परीक्षेपासून परीक्षा शुल्क सुधारित केले आहे. राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी परीक्षा शुल्क वाढीबाबतचे परिपत्रक काढले आहे..दहावीचे नियमित विद्यार्थी, तंत्रविषय विद्यार्थी, खासगी विद्यार्थी यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या शुल्कात परीक्षा शुल्क ५७० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रमाणपत्र शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय) १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र प्रती विषय) १०० रुपये, खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क १११० रुपये, खासगी विद्यार्थी प्रक्रिया शुल्क १०० रुपये, पुनर्परीक्षार्थी आणि तुरळक विषय विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कात परीक्षा शुल्क ५७० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय) १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र प्रती विषय) १०० रुपये, तर श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी नियमित किंवा खासगी विद्यार्थी ११३० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (शास्त्र विषय) १० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क (तंत्र प्रती विषय) १०० रुपये निश्चित केले आहे..बारावीचे नियमित, खासगी विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क ५९० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रमाणपत्र शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रती विषय) १५ रुपये, एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रती विषय) ३० रुपये, माहिती तंत्रज्ञान विषय शुल्क २०० रुपये, खासगी विद्यार्थी नोंदणी शुल्क १११० रुपये, खासगी विद्यार्थी प्रक्रिया शुल्क १०० रुपये, पुनर्परीक्षार्थी आणि तुरळक विषयांसाठी परीक्षा शुल्क ५९० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रती विषय) १५ रुपये, एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रती विषय) ३० रुपये, माहिती तंत्रज्ञान विषय शुल्क (प्रती विषय) २०० रुपये, श्रेणीसुधार परीक्षेसाठी नियमित विद्यार्थी, पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी परीक्षा शुल्क ११८० रुपये, प्रशासकीय शुल्क २० रुपये, गुणपत्रिका शुल्क २० रुपये, एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रती विषय) ३० रुपये, माहिती तंत्रज्ञान विषय शुल्क (प्रती विषय) २९९ रुपये असे शुल्क निश्चित केले आहे..राज्य मंडळाने २०२२मध्ये शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार तीन वर्षांत एकूण ३० टक्के शुल्क वाढवण्यात आले. आता पुन्हा शुल्कवाढ का, राज्य मंडळाने आता प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रक एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारणी करण्याचे कारण काय, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.