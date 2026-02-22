Pune Crime: दौंडमध्ये ८०५ लीटर गावठी दारू जप्त; राज्य उत्पादन शुल्कची कारवाई, पाेलिसांचा संशय बळावला अन्..

-प्रफुल्ल भंडारीदौंड : दौंड शहरातील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयासमोर एका वाहनातील एक लाख रूपये मूल्य असलेली ८०५ लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे. दौंड पोलिसांनी गस्त दरम्यान ही कारवाई केली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...दौंड शहरात २२ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री नगर मोरी येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयासमोरून एक टेम्पो संशयास्पदरित्या जात होता. गस्तीवरील पोलिल उप निरीक्षक रमेश साळुंके व गृहरक्षक दलाचे जवान अतुल कुतवळ यांनी टेम्पो थांबवून पाहणी केली असता त्यामध्ये गावठी दारूचे कॅन आढळून आले. २३ कॅनमध्ये एकूण ८०५ लिटर गावठी दारू आढळून आली. हा टेम्पो काष्टी ( ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर ) येथून दौंड मार्गे रेल्वे उड्डाण पुलाच्या दिशेने संशयास्पदरित्या जात होता..दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी उप निरीक्षक रमेश साळुंके यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार टेम्पो चालक यलगुंड महादेव दोडमणी ( वय २०, रा. लोणी काळभोर, ता. हवेली) याच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हवालदार अमीर शेख पुढील तपास करीत आहेत. जप्त केलेल्या दारूचे मूल्य १ लाख ६२५ रूपये असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांनी गावठी दारू वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेला अडीच लाख रूपये मूल्य असलेला टेम्पो जप्त केला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...शहरातील रेल्वे उड्डाण पुलाजवळ ४ फेब्रुवारी रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईत एकूण १ कोटी ३९ लाख रूपये मूल्य असलेला प्रतिबंधित मद्यसाठा जप्त करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.