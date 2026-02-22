पुणे

Pune Crime: दौंडमध्ये ८०५ लीटर गावठी दारू जप्त; राज्य उत्पादन शुल्कची कारवाई, पाेलिसांचा संशय बळावला अन्..

सकाळ डिजिटल टीम
-प्रफुल्ल भंडारी

दौंड : दौंड शहरातील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयासमोर एका वाहनातील एक लाख रूपये मूल्य असलेली ८०५ लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे. दौंड पोलिसांनी गस्त दरम्यान ही कारवाई केली.

