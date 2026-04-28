मेघालयात लष्करी कवायत मेघालयात लष्करी कवायत

मेघालयात लष्करी
सरावाचे आयोजन
री भोई (मेघालय), ता. २८ (पीटीआय): भारतीय लष्कराकडून उमरोई येथे ‘एक्सरसाईज प्रगती’ या बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावाचे आयोजन करणार आहे. या सरावात ११ मैत्रीपूर्ण देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
या सरावाचा उद्देश संरक्षण सहकार्य बळकट करणे, विविध देशांच्या सैन्यांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि परस्पर विश्वास दृढ करणे हा आहे. ‘प्रगती’ ( पार्टनरशीप ऑफ रिजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ ॲंड ट्रान्सफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रिजन) हा उपक्रम सामूहिक सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य आणि सहकार्यात्मक विकासाच्या बांधिलकीचे प्रतीक असल्याचे सैन्याने स्पष्ट केले. दरम्यान, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी सैनिकी शाळा, रेवा येथे भेट देत कॅडेट्सना प्रामाणिकपणे आणि समर्पणाने देशसेवा करण्याचे आवाहन केले.
