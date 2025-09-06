पुणे

Pune Ganpati Visarjan : लेझर लाइट, ध्वनिवर्धकांपासून दूर राहा; गणेश विसर्जन मिरवणुकीबाबत तज्‍ज्ञांचा सल्‍ला

गणेश विसर्जन मिरवणुकीत गणेश मंडळांकडून ढोल-ताशे, ध्वनिवर्धक (डीजे) आणि लेझर लाइट्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
Laser Lights

Laser Lights

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीत गणेश मंडळांकडून ढोल-ताशे, ध्वनिवर्धक (डीजे) आणि लेझर लाइट्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. मात्र या कृत्रिम प्रकाशयोजना व प्रचंड आवाजामुळे डोळे व कानांचे गंभीर आजार उद्‍भवण्याचा धोका असल्याचा इशारा नेत्ररोगतज्‍ज्ञ व कान-नाक-घसा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
experts
Ganeshotsav
Ganapti Visarjan
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Health risks of loud noise
Laser lights safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com