Pune City Traffic : सक्षम धोरण, आर्थिक पाठबळ आणि सार्वजनिक सहभागातून शहरातील कोंडी फुटेल; चर्चासत्रात तज्ज्ञांचे मत

पुणे - 'पुणे हे सुधारणावादी शहर आहे. गोठ्यात मोठ्या समस्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता या शहरात असून राहण्यासाठी योग्य असलेले हे शहर आहे. मात्र शहरातील वाहतूक कोंडी सातत्याने वाढत आहे. त्यावर सार्वजनिक प्रयत्नातून मार्ग काढता येवू शकतो. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे आणखी सक्षम झाल्यास त्यातून मार्ग निघेल. त्यासाठी सक्षम धोरण, आर्थिक पाठबळ आणि सार्वाजनिक सहभाग हवा, असे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले..येथील वाहतूक व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेत 'टॉप पुणे कन्सोर्टियम फाउंडेशन'च्या (टीएमसीएफ) वतीने 'माय पुणे डायलॉग' आयोजित करण्यात आला होता. त्यात पोलिस सहआयुक्त रंजन शर्मा, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, 'केपीआयटी टेक्नॉलॉजीज लिमिडेट'चे अध्यक्ष रवी पंडित या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. 'टीएमसीएफ'चे अध्यक्ष अश्विनी मल्होत्रा यावेळी उपस्थित होते..पंडित म्हणाले, 'शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी योग्य धोरण, तंत्रज्ञान, आर्थिक पाठबळ आणि समाजाचा सहभाग अशा सर्व बाबी एकत्र हव्यात. यातील एकही बाब बरोबर नसेल तर ही समस्या सुटणार नाही. वाहने शेअरींग, मायक्रो मोबिलिटी व त्यासाठी स्वतंत्र रस्ते अशा माध्यमातून कोंडी कमी होवू शकते. वाहतुकीबाबतच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीच्या आवश्यकता आहे. तसेच पीएमपीच्या संचलनात देखील अनेक सुधारणांची गरज आहे.'.हर्डीकर म्हणाले, 'लोकसंख्या वाढत असल्याने येथील वाहतूक दिवसेंदिवस खराब होत आहे. त्यामुळे बसेस आणि मेट्रोची संख्या वाढविण्यावर भर आहे. त्याचा मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार आहे. कोंडीत आणखी भर पडू नये यासाठी आजपासूनच उपाययोजना आवश्यक आहेत. पुण्यातील वाहतुकीच्या समस्या वाढत आहेत म्हणून बाहेर जाणे योग्य पर्याय नाही. कारण दुसरीकडे गेलो तर तेथे वेगळ्या आणि मोठ्या समस्येत अडकू अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आहे त्याच परिस्थितीत सुधारणा आवश्यक आहे.'.शर्मा म्हणाले, 'नागरिकांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण होईल, असे धोरण असायला हवे. केवळ एका समस्येला लक्ष करणारे धोरण नको. सर्वसमावेशक धोरणासाठी सर्वांना एकत्र येऊन सार्वजनिक पद्धतीने विचार करायला हवा. ८० टक्के कोंडी ही पायभूत सुविधांच्या अभावामुळे होत आहे, तर २० टक्के समस्या वाहतूक नियोजन करून दूर करता येवू शकते. मल्होत्रा यांनी सादरीकरण करत पुण्याची वाहतूक व्यवस्था अधिक चांगली करण्यासाठी काय आवश्यक आहेत, याबाबत माहिती दिली..वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वक्त्यांनी सुचवलेले मार्ग -- सक्षम व सार्वत्रिक विचार असलेल्या धोरणाची निर्मिती- पदपथ मोठे असावेत- पुरेशी पार्किंग उपलब्ध करावी- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम व्हावी- सार्वजनिक सहभाग हवा- तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा.