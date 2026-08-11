Wagholi News : डंपर मधून अती धोकादायक रित्या दगडाची वाहतूक; कडक कारवाई गरजेची

वाघोली - डंपरमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाचे दगडे टाकून अती धोकादायक वाहतूक केली जात असल्याचे समोर येत आहे. त्या डंपर मधून एखादा दगड खाली पडल्यास बाजूच्या वाहनचालकाचा जीव जाईल अशी स्थिती आहे. अनेक डंपर मधून अशी सर्रास वाहतूक सुरू आहे. मात्र कारवाई शून्य. .वाघोली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर डंपर वाहतूक होते. भरघाव वेगात चालक डंपर चालवतात. मोठे मोठे दगड क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाचे डंपर मध्ये टाकण्यात येतात. एखादा दगड पडल्यास आजूबाजूच्या वाहनचालकांचे काय होईल याची कोणतीही चिंता चालक करत नाही. वेगालाही नियंत्रण नसते. ताडपत्री बांधल्याशिवाय वाहतूक करण्यास परवानगी नाही. मात्र सर्रास त्याचे उलघन केले जाते..अनेक डंपरचे तर नंबरच दिसत नाही. त्याच प्रमाणे खडींचीही अशीच वाहतूक केली जाते. त्यावर ताडपत्री आच्छदली जात नसल्याने धूळ उडते. यामुळे अनेक वेळा मागील वाहनचालकांना दिसत नाही. धोकादायक दगडाची वाहतूक करणाऱ्या डंपर वर कडक कारवाई गरजेची आहे. मात्र ती होताना दिसत नाही..मोठ मोठी दगडे भरून डंपर अती धोकादायक वाहतूक करतात. त्यातील दगड पडल्यास बाजूच्या वाहनचालकाचा जीव जाईल. मात्र त्याचे चालकाला काही देणे घेणे नसते. त्या डंपर वर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र ती होताना दिसत नाही. म्हणून डंपरची सर्रास वाहतूक होते. एखाद्याचा जीव घेण्यास कारवाई होणार आहे का?- तुषार सातव, वाघोली.क्षमतेपेक्षा अधिक व फाळक्याच्या वर दगड भरून वाहतूक करणे धोकादायक आहे. अशा वाहनावर कारवाई करावी असे आमचेही म्हणणे आहे. वाहतूक पोलिस व आर टी ओ नी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी.- रामदास दाभाडे, नगरसेवक तथा कार्याध्यक्ष, पुणे जिल्हा खान व क्रशर संघअशी धोकादायक वाहतूक करणाऱ्या डंपर वर कडक कारवाई मोहीम राबविली जाईल.- किशोर तनपुरे, सहायक पोलिस निरीक्षक, वाघोली वाहतूक विभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.