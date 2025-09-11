Pune Crime : अपघाताचा बनाव रचून मोबाईल लुटणाऱ्या टोळीला सहकारनगर पोलिसांनी पकडले

पुणे : रात्रीच्या अंधारात अपघाताचा बनाव रचून तरुणाला मारहाण करून दोन मोबाईल लुटणाऱ्या टोळीला सहकारनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून २५ हजार रुपयांचे मोबाईल जप्त केले आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विठ्ठल पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सहा सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास चव्हाणनगर कमान चौकाजवळून निघाले होते. त्यावेळी कात्रजकडून दुचाकीवर आलेल्या तिघांनी त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. फिर्यादी खाली उतरल्यावर आरोपींनी उलट त्यांना शिवीगाळ केली. .‘आम्हाला पायाला लागले, दहा हजार रुपये खर्च दे,’ अशी दमदाटी करून मारहाण केली. त्यानंतर जबरदस्तीने फिर्यादीचे दोन मोबाईल हिसकावून आरोपी पसार झाले. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .तपासादरम्यान पोलिस अंमलदार अमोल पवार आणि अमित पदमाळे यांना आरोपी ट्रेझर पार्कजवळील श्रीहरी हॉटेलजवळ थांबल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून अनिकेत गणेश शिंदे (वय १९, रा. शाहू वसाहत, पुणे) याच्यासह अन्य दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.