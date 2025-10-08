पुणे

Cough Syrup Alert : पुण्यात 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरपचे वितरण नाही; नागरिकांनी काळजी करू नये, एफडीए

Cough Syrup Alert : मध्य प्रदेशमध्ये बालकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेले भेसळयुक्त 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पुण्यात वितरित झाले नसल्याची माहिती पुणे एफडीएने दिली असून, खबरदारी म्हणून इतर औषध कंपन्यांचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात येत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : मध्‍य प्रदेशमध्‍ये ज्‍या भेसळयुक्‍त ‘कोल्‍ड्रिफ’ कफ सिरपचे सेवन केल्‍यामुळे बालकांचा मृत्‍यू झाला त्‍या कफ सिरपचे वितरण पुण्‍यात झालेले नाही. त्‍यामुळे, नागरिकांनी याबाबत काळजी करण्‍याचे कारण नसून इतर सिरपच्‍या कंपन्‍यांचे नमुने खबरदारी म्‍हणून घेण्‍यात येत आहेत, अशी माहिती पुणे विभागाच्‍या अन्‍न व औषध प्रशासनाने (एफडीए, औषध विभाग) दिली.

