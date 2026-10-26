Pune Crime : बनावट नोटा बनवणारी टोळी गजाआड; पाच लाख ६४ हजारांच्या नोटा जप्त

पुणे - शहरात बनावट नोटा चलनात आणण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आंतरजिल्हा टोळीतील चौघांना विश्रामबाग पोलिसांनी अटक केली. आरोपींच्या ताब्यातून पाचशे रुपये दराच्या पाच लाख ६४ हजार रुपयांच्या बनावट नोटा, प्रिंटर आणि संगणकीय साहित्य जप्त केले आहे. या रॅकेटचे सातारा, कोल्हापूर व मुंबई कनेक्शन असल्याचे तपासात समोर आले आहे..सलमान जैनुद्दीन राजे (वय ३०, रा. आंबेगाव, केडगाव, ता. दौंड, जि. पुणे), शाफाज फिरोज अन्सारी (वय ३०, रा. नालासोपारा), विशाल विलास गलांडे (वय ३७, रा. सुरुपखानवाडी, ता. माण, जि. सातारा) आणि अभिजित रावसाहेब कांबळे (वय ३०, रा. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महात्मा फुले मंडई परिसरात एकजण बनावट नोटा घेऊन येणार असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार सचिन अहिवळे आणि शैलेश सुर्वे यांना मिळाली. परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक नवनाथ जगताप यांच्या पथकाने मंडईच्या मागील बाजूस म्हसोबा मंदिरासमोरील रस्त्यावर सापळा रचला. पोलिसांनी सलमानला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याकडे पाचशे रुपयांच्या ८०५ बनावट नोटा आढळून आल्या..कोल्हापूर, सातारा आणि नालासोपारा कनेक्शन -सलमानकडे कसून चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्यातील इतर तीन साथीदारांची नावे सांगितली. पोलिस उपायुक्त रावले यांनी विशेष पथक सातारा आणि कोल्हापूरच्या दिशेने रवाना केले. तेथे स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने विशाल गलांडे आणि अभिजित कांबळे यांना शिरोळ येथून अटक करण्यात आली..त्यांच्याकडून बनावट नोटा तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कलर प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, की-बोर्ड, माऊस असा २१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. तसेच, आरोपी शाफाज अन्सारी याच्या घरातून पाचशे रुपयांच्या आणखी ३२३ बनावट नोटा हस्तगत केल्या. या संपूर्ण कारवाईत पोलिसांनी चौघांकडून पाचशे रुपयांच्या एक हजार १२८ बनावट नोटा आणि छपाईचे साहित्य जप्त केले. या बनावट नोटांची छपाई आणि साठा प्रामुख्याने कोल्हापूर (शिरोळ) आणि नालासोपारा येथून होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त अनुजा देशमाने यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक नवनाथ जगताप, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) विकास भिंगारदिवे, रमेश लाहिगुडे, सहाय्यक निरीक्षक उमेश कारके, पोलिस उपनिरीक्षक सत्यवान गेंड, मेहबूब मोकाशी तसेच तपास पथकातील अंमलदारांनी ही कामगिरी पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.