Pune Cyber Fraud : ईडी कारवाईची भीती दाखवून ज्येष्ठ महिलेला ७४ लाखांना गंडा

पुणे : याप्रकरणी ७६ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेने सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ सप्टेंबर रोजी महिलेच्या मोबाईलवर अनोळखी व्यक्तीचा फोन आला. समोरच्या व्यक्तीने स्वतःला केंद्रीय तपास यंत्रणेचा अधिकारी असल्याचे भासवले. 'तुमच्या खात्यातून मनी लाँड्रिंगद्वारे आर्थिक व्यवहार झाला आहे. या प्रकरणी तुमच्यावर अटकेची कारवाई होऊ शकते,' अशी धमकी सायबर चोरट्यांनी महिलेला दिली. त्यानंतर प्रकरण मिटविण्यासाठी चोरट्यांनी बॅंक खात्यात रक्कम भरण्यास सांगितले. दोन महिन्यांच्या कालावधीत महिलेने ७४ लाख रुपये आरोपींच्या खात्यात हस्तांतरित केले. शेवटी फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पोलिसांत धाव घेतली..पुण्यात वाढते सायबर गुन्हेअलीकडच्या काळात केंद्रीय यंत्रणांच्या नावाने कारवाईची भीती दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), अमली पदार्थ विरोधी पथक (एनसीबी), केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) अशा प्रतिष्ठित संस्थांची नावे वापरून सायबर चोरटे फसवणूक करीत आहेत. भीतीपोटी अनेकजण मोठ्या रकमांचे व्यवहार करून स्वतःच नुकसान करून घेत आहेत. सायबर पोलिसांनी पुन्हा एकदा नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..Nagpur Fraud: नागपूर शहरात घट्ट होतोय 'डिजिटल अरेस्ट'चा विळखा; सेवानिवृत्त अधिकारी टार्गेट; ७५ लाखांपेक्षा अधिकची फसवणूक.- कोणत्याही तपास यंत्रणेकडून फोनवरून वैयक्तिक माहिती अथवा पैशांची मागणी केली जात नाही.- अशा प्रकारचा फोन आल्यास तत्काळ सायबर हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधावा.- अधिकृत संकेतस्थळ किंवा जवळच्या सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यावी.महिलेची फसवणूक अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आली आहे. आरोपींनी विश्वासार्ह सरकारी संस्थांची नावे वापरून गुन्हा केला आहे. चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू आहे.- संगीता देवकाते, पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे..