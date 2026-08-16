कंपनीची पाच लाखांची फसवणूक

पिंपरी : कंपनीच्या अधिकृत ई-मेल आयडीसारखा बनावट ई-मेल आयडी वापरून पाच लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना प्राइड काळेवाडी फाटा येथे घडली. याप्रकरणी एका ४० वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याने वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी यांच्या कंपनीला सिल्व्हर नायट्रेटच्या कोटेशनबाबत एका कंपनीकडे विचारपूस केली असता फिर्यादीच्या कंपनीस एका मेल आयडीवरून कोटेशन प्राप्त झाले. या कोटेशनवरून कंपनीने पर्चेस ऑर्डर पाठवली असता त्याला रिप्लाय म्हणून एका मेल आयडीवरून फिर्यादीस पाच लाख ५६ हजार रुपयांची प्रोफार्मा इनव्हाईस पाठवले व त्यामध्ये पेमेंटसाठी बँकेचा तपशील दिला. त्यावर फिर्यादीने पाच लाख ५६ हजार ६३ रुपये पाठवले. मात्र, ते पैसे मूळ पुरवठादार कंपनीला मिळालेच नाहीत.
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