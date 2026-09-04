पुणे - ‘हेलो, मी प्रिन्सिका जोशी. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा आर्थिक फायदा मिळेल’ असे महिलेच्या मधाळ आवाजात ‘स्नॅपचॅट’ या समाजमाध्यम ॲपवरून बोलणारी ती महिला. तब्बल सात महिने ‘ती’ने एका पुरुषासोबत संवाद सुरू ठेवला. अन् तिच्या लाघवी बोलण्याला भुलून ‘त्या’ने महिलेच्या अकाउंटवर तब्बल दीड लाख रुपयांचे आभासी ‘क्रिप्टोकरन्सी’ वळते केले. जसा हा व्यवहार झाला तसे प्रिन्सिका जोशी हे अकाउंटही बंद पडले. तपासानंतर आढळले की ती ‘प्रिन्सिका’ या महिलेचा नसून मुलीच्या आवाजात संवाद साधणारा होता पुरुष..‘प्रिन्सिका’ च्या नावाने बनावट खाते तयार करून तरुणाशी मैत्री करणाऱ्या आरोपीचे नाव कुणाल जितेंद्र अदमाने (वय-२५, रा. पर्वती परिसर) असे आहे. त्याने ‘स्नॅपचॅट’वर चॅटिंग करून फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला व त्याच्याकडून तब्बल १ हजार ४६८ यूएसडीटी अर्थात सुमारे दीड लाख रुपये स्वतःच्या क्रिप्टो वॉलेटवर वळते करून घेतले. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला ३१ ऑगस्ट रोजी अटक केली..अशी झाली फसवणूक...तक्रारदाराच्या स्नॅपचॅट खात्यावर ‘प्रिन्सिका जोशी’ या नावाने मुलीच्या नावाची फ्रेंड रिक्वेस्ट आली. तक्रारदाराने ती स्वीकारल्यानंतर दोघांमध्ये मोबाइलवरून नियमित संवाद सुरू झाला. तब्बल सात महिने हे संभाषण सुरू होते. विश्वास निर्माण झाल्यानंतर ‘प्रिन्सिका’ हिने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये पैसे गुंतवल्यास मोठा आर्थिक फायदा आणि आकर्षक परतावा मिळतो, असे सांगत फिर्यादीकडून क्रिप्टो वॉलेटवर रक्कम स्वीकारली..मात्र काही काळानंतर गुंतवणुकीचा परतावा आणि पैसे परत मिळण्याबाबत विचारणा सुरू केल्यावर संपर्क टाळण्यास सुरुवात केली. नंतर ‘प्रिन्सिका जोशी’ या नावाचे स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्राम खाते बंद झाले. त्यामुळे आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली..तांत्रिक तपासातून आरोपीचा मागफसवणुकीची पद्धत थोडी वेगळी असल्याने सायबर पोलिसांच्या पथकाने आरोपीचा स्नॅपचॅट आयडी, मोबाइल क्रमांक आणि उपलब्ध तांत्रिक माहितीचे विश्लेषण केले. यातून आरोपीने स्वतःची खरी ओळख लपवून मुलीच्या नावाने बनावट स्नॅपचॅट आयडी तयार केला असल्याचे आढळले. एवढेच नव्हे, तर तक्रारदाराचा विश्वास संपादन करण्यासाठी तो फोनवर मुलीच्या आवाजात बोलत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले..आरोपी हा उच्चशिक्षित असून त्याने हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे. ही कामगिरी आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त विवेक मासाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे, पोलिस निरीक्षक शरद शेळके, पोलिस अंमलदार कृष्णकांत देसाई, बाळासाहेब चव्हाण यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.