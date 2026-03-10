Pune Crime : बनावट सोन्याची बिस्किटे दाखवून महिलांची फसवणूक; आरोपीकडून १२ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे - बनावट सोन्याची बिस्किटे दाखवून ज्येष्ठ महिलांची फसवणूक करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने अटक केली. आरोपीकडून १२ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपी मूळचा लातूर जिल्ह्यातील जळकोट येथील असून, त्याच्याविरुद्ध पुण्यासह लातूर, कराड शहरातील पोलिस ठाण्यांत अपहरण, अत्याचार आणि फसवणुकीचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..दिलीप विश्वनाथ स्वामी उर्फ जाधव (वय ५२) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने गर्दीच्या ठिकाणी एका महिलेला बनावट सोन्याची बिस्किटे दाखवली. ‘तुमच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी सुरक्षित पिशवीत ठेवा’, असे सांगून तो दागिने घेऊन फरार झाला होता. या प्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..तपासादरम्यान, आरोपी त्याच्या साथीदारासह हडपसरमधील कॅनॉल रस्ता परिसरात चोरीच्या तयारीत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथक क्रमांक दोनमधील पोलिस अंमलदार नितीन मुंढे आणि कानिफनाथ कारखिले यांना मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले..चौकशीत आरोपीने २४ जुलै रोजी शनिवारवाड्यालगत एका मंदिराजवळ ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक केल्याची कबुली दिली. याशिवाय आरोपीने कराड येथेही अशाच पद्धतीने एका ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक करून तिचे मंगळसूत्र लंपास केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी कराड शहर पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल आहे..आरोपीकडून बनावट सोन्याची दोन बिस्किटे आणि एक सोनसाखळी जप्त करण्यात आली. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक राम राजमाने, उपनिरीक्षक गौरव देव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.