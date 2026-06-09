Pune News: महसूल विभागालाच चकवा! बनावट शासकीय आदेशांचे रॅकेट उघड; भूमाफियांमध्ये खळबळ, महसूल अभिलेखांत फेरफार

केसनंद: महसूल विभागालाच चकवा देत बनावट अकृषिक परवानगी, फाळणीबारा, आकारफोड पत्रके आणि सातबारा नोंदींसाठी खोटे शासकीय आदेश तयार करणाऱ्या टोळीचे पितळ उघडे पडले आहे. पोलिस चौकशीत बनावट आदेश तयार करणाऱ्या टोळीमागील सूत्रधार, दलाल आणि या रॅकेटला संरक्षण देणारे तथाकथित ‘बडे मासे’ समोर येणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...केसनंद येथील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना १२ मार्चला अपर तहसीलदारांच्या कथित स्वाक्षरीचे पत्र प्राप्त झाले होते. त्यासोबत अकृषिक परवानगी, फाळणीबारा, आकारफोड आणि सातबारा नोंदींसंदर्भातील विविध आदेश व संचिका जोडण्यात आली होती. संबंधित संचिकेमध्ये बाबासाहेब तुकाराम हरगुडे यांचे नाव अर्जदार म्हणून नमूद करण्यात आले होते. .मात्र, कागदपत्रांबाबत संशय आल्याने त्यांची पडताळणी करण्यात आली असता संबंधित पत्र, आदेश तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कथित स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्या नावाने देण्यात आलेली कथित अकृषिक परवानगीही संशयास्पद आढळून आली..केसनंद गाव लोणी काळभोर अपर तहसील कार्यक्षेत्रात असताना हवेली तहसील कार्यालयाशी पत्रव्यवहार दाखविण्यात आला होता. तसेच महसुली अभिलेखांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. दरम्यान, अर्जदार शेतकरी बाबासाहेब हरगुडे यांनी मात्र आपण हे प्रकरण बिगर शेती परवाना मिळवून देण्यासाठी अरुण गायकवाड यांना दिले होते. त्यांसाठी त्यांना वेळोवेळी तब्बल ३५ लाख रुपये दिल्याचे सांगत आपली फसवणूक व शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल झाल्याचा आरोप करून वाघोली पोलिस ठाण्यात गायकवाड यांच्या विरोधात यापूर्वीच तक्रार अर्जही दिला आहे..गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशबनावट कागदपत्रे आणि सह्यांचा वापर करत केसनंद येथील एका शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश नोंदविण्याचा केलेल्या प्रयत्नाची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने अतिरिक्त तहसील कार्यालयाला पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. लोणी काळभोर तहसील कार्यालयाच्या हद्दीत हा प्रकार घडला असून अशी आणखी प्रकरणे आहेत का, याची चौकशी करण्याचे आदेश तहसीलदार तृप्ती कोलते यांना दिले आहेत..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.योग्य कारवाईबाबत सूचना देण्यात येतीलशासकीय फसवणुकीचे पितळ उघडे पडल्याने पूर्व हवेलीतील भूमाफियांच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली असून याप्रकरणी लोणी काळभोरच्या अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान, संबंधित अहवाल प्राप्त झाला असून कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर योग्य कारवाईबाबत सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.