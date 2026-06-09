पुणे

Pune News: महसूल विभागालाच चकवा! बनावट शासकीय आदेशांचे रॅकेट उघड; भूमाफियांमध्ये खळबळ, महसूल अभिलेखांत फेरफार

Land mafia using fake revenue records in Pune district: बनावट अकृषिक परवानग्या, फाळणीबारा व सातबारा नोंदींसाठी खोटे आदेश; सूत्रधार, दलाल आणि ‘बडे मासे’ कोण याची चौकशी सुरू
Bogus Non-Agricultural Permits and Fake Land Records Trigger Revenue Fraud Probe

Bogus Non-Agricultural Permits and Fake Land Records Trigger Revenue Fraud Probe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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केसनंद: महसूल विभागालाच चकवा देत बनावट अकृषिक परवानगी, फाळणीबारा, आकारफोड पत्रके आणि सातबारा नोंदींसाठी खोटे शासकीय आदेश तयार करणाऱ्या टोळीचे पितळ उघडे पडले आहे. पोलिस चौकशीत बनावट आदेश तयार करणाऱ्या टोळीमागील सूत्रधार, दलाल आणि या रॅकेटला संरक्षण देणारे तथाकथित ‘बडे मासे’ समोर येणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

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