पुणे - हृदयविकार, रक्तदाबासह मधुमेहासह इतर गंभीर आजार बरे करणारे कोणतेही सक्रिय घटक नसलेली म्हणजेच बनावट औषधे तयार करणाऱ्या जेजुरीतील इंडयूकेअर फार्मास्युटिकल अँड रिसर्च फाउंडेशन या कंपनीचा औषध उत्पादन परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) रद्द केला आहे. याच कंपनीने पिंपरी चिंचवड येथील वायसीएम रुग्णालयात औषधांचा पुरवठा केला होता. म्हणजेच यावरून रुग्णांना गोळ्यांच्या स्वरूपात औषधी घटक नसलेले पावडर व औषधांच्या नावाखाली ‘लिक्विड’ देण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे..इंडयूकेअरने उत्पादन परवानगीशिवाय नऊ प्रकारच्या औषधांचे उत्पादन व विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या औषधांपैकी काही बनावट आणि अप्रमाणित असल्याचेही तपासणीत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ येथील मे. इंडयूकेअर फार्मास्युटिकल अँड रिसर्च फाउंडेशनच्या उत्पादन युनिटची यावर्षी १४ व १५ जुलै रोजी ‘एफडीए’ कडून तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत उत्तम उत्पादन पद्धती (जीएमपी) संबंधी २५ गंभीर त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजीही संस्थेचे परवाने रद्द करण्यात आले होते..दरम्यान, अलीकडे ‘एफडीए’ ने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. यामध्ये ‘आयबीयुप्लस’ आणि ‘कॅरेविटा - एम’ या औषधांमध्ये मूळ सक्रिय घटकच आढळले नाहीत, त्यामुळे ती बनावट घोषित करण्यात आली आहेत. तसेच, ‘कॅरेगिल- ४००’ या औषधाच्या १३ लाख ८६ हजार गोळ्या कोणत्याही नोंदीशिवाय तयार करण्यात आल्या होत्या.पिंपरी-चिंचवड येथील वायसीएम रुग्णालयातून या उत्पादकाचा सुमारे १.७२ कोटी रुपये किमतीचा अप्रमाणित औषधसाठा ४ नोव्हेंबर रोजी जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये हृदयविकार, रक्तदाब आणि मधुमेहावरील औषधांचा समावेश असून, सक्रिय घटक नसलेली अशी औषधे होती..या प्रकरणी संस्थेला २९ ऑक्टोबरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर संस्थेने दिलेला खुलासा आणि २३ नोव्हेंबर रोजी झालेली वैयक्तिक सुनावणी यानंतर, सह आयुक्त (औषधे), पुणे विभाग यांनी संस्थेचे फॉर्म २५ व फॉर्म २८ मधील परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले. संस्थेला सर्व उत्पादन, पॅकिंग आणि वितरण तत्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..विनापरवाना औषध उत्पादन केल्याप्रकरणी संस्थेविरुद्ध औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत न्यायालयीन कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ‘नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही उत्पादकाविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल,’ असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.