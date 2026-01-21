पुणे

Pune Crime: चक्क..शासकीय नोंदीत छेडछाड! वडिलोपार्जित शेतजमीन बळकावण्यासाठी खोट्या सह्या, शिक्क्यांचा वापर, १३ जणांवर गुन्हा

Land fraud involving forged government Documents: शासकीय नोंदीत छेडछाड प्रकरण: १३ जणांवर गुन्हा दाखल
Forged Documents, Altered Records: 13 Charged in Ancestral Land Fraud Case

Forged Documents, Altered Records: 13 Charged in Ancestral Land Fraud Case

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरूर: शिवतक्रार म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील वडिलोपार्जित शेतजमीन बळकावण्यासाठी बनावट जबाब, खोट्या सह्या व बनावट शिक्क्यांचा वापर करून शासकीय अभिलेखातील एकत्रिकरण नोंदीमध्ये छेडछाड केल्याचा धक्कादायक घडला. याप्रकरणी शिरूर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील तीन कर्मचाऱ्यांसह १३ जणांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Land Acquisition
district
Fraud Crime
Revenue
Government

Related Stories

No stories found.