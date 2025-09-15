पुणे

Rahul Dambale : एससी आरक्षण बदलल्याचा खोटा प्रचार; दलित समाजात संभ्रम

निवडणूक आयोग व उच्च न्यायालयच राजकीय आरक्षणाची रचना ठरवतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या दबावाने एससी आरक्षण बदलणे शक्य नाही.
rahul dambale

rahul dambale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘निवडणूक आयोग व उच्च न्यायालयच राजकीय आरक्षणाची रचना ठरवतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या दबावाने एससी आरक्षण बदलणे शक्य नाही. तरीही एससी आरक्षणाच्या वादावर महाविकास आघाडीतील काही नेते जाणूनबुजून दलित समाजात संभ्रम निर्माण करून जातीय तेढ वाढवत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे नेते राहुल डंबाळे यांनी पत्रकाद्वारे केला.

Loading content, please wait...
pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com