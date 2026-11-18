फलटणला हेरिटेज हाफ मॅरेथॉन
१३ डिसेंबरला आयोजन; तीन गटांत स्पर्धा
दुधेबावी, ता. १८ : फलटण रनर्स फाउंडेशनतर्फे १३ डिसेंबरला ‘फलटण हेरिटेज हाफ मॅरेथॉन २०२६’ पर्व दुसरेचे आयोजन केले आहे. फलटण शहरातील सजाई गार्डन ते गिरवी रोड या मार्गावर ही स्पर्धा होईल. पाच किलोमीटर (फन रन), १० आणि २१ किलोमीटर अशा तीन गटांत धावपटूंना सहभागी होता येईल. स्पर्धेसाठी नोंदणीची अंतिम मुदत २० नोव्हेंबरपर्यंत आहे.
फलटण शहराचा ऐतिहासिक वारसा समाजासमोर आणणे, नागरिकांत व्यायामाचे महत्त्व रुजविणे आणि शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत जनजागृती करणे हा या मॅरेथॉनमागील प्रमुख उद्देश आहे. पाच किलोमीटरची फन रन खुल्या गटासाठी आयोजित केली आहे. तर, १० व २१ किलोमीटरच्या स्पर्धांसाठी १८ ते ३४ वर्षे, ३५ ते ४९ वर्षे आणि ५० वर्षे व त्यापुढील असे वयोगट निश्चित केले आहेत. पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र बक्षीस देण्यात येणार आहेत.
दहा व २१ किलोमीटरच्या स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकाविणाऱ्या धावपटूंना अनुक्रमे १० हजार, सात हजार, पाच हजार रुपये रोख पारितोषिकांसह मेडल देऊन गौरविण्यात येणार आहे, तसेच स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक धावपटूला सहभाग पदक, टी-शर्ट, बॅग व वेलकम किट दिले जाईल.
फलटण शहरासह विविध भागांतील धावपटूंनी स्पर्धेत सहभागी होऊन आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश द्यावा, असे आवाहन फलटण रनर्स फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शिंदे यांनी केले आहे. यावेळी नानासाहेब काळुखे, प्रवीण घोरपडे, अनुजा त्रिपुटे, अमित माने, डॉ. चंद्रकांत जगदाळे, चंद्रकांत सापते, अभिजित शेंडे, पराग मासाळ यांच्यासह फाउंडेशनचे सदस्य उपस्थित होते.
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