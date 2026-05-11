Pune Crime: उरुळी कांचनमध्ये कौटुंबिक वादातून हाणामारी; जमीन पैशांवरून पती-पत्नीला बेदम मारहाण, जमिनीच्या पैशांवरून वाद पेटला!

-सुनील जगतापउरुळी कांचन : वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या पैशांच्या देवाण घेवाणीवरून पती-पत्नीला त्यांच्याच पुतण्यांनी, भावाने व बहिणीने मिळून बेदम मारहाण केल्याची घटना उरुळी कांचन (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील बगाडे वस्ती येथे शनिवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी फिर्यादीचा भाऊ,दोन पुतणे,बहिण व नातेवाईक अशा सहा जणांवर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .योगेश विलास ननावरे (वय ३८,व्यवसाय शेती, रा.बगाडेवस्ती,प्रयागधाम रोड,उरुळी कांचन.ता हवेली) असे मारहाण झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी योगेश ननावरे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार उरुळी कांचन पोलिसांनी अर्थव गणेश ननावरे (पुतण्या),प्रथमेश गणेश ननावरे (पुतण्या),गणेश विलास ननावरे (भाऊ), अलका गणेश ननावरे (भावजय)(सर्व रा बगाडेवस्ती,प्रयागधाम रोड,उरुळी कांचन), आदीत्य शरद कदम (भाचा रा.भिंवडी ता पुरंदर),दिपाली शरद कदम(बहीण,रा.भिवंडी, ता पुरंदर) या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,फिर्यादी योगेश ननावरे हे शनिवारी (ता. 09) दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या लेडीज शॉपीच्या दुकानात काम करत होते.यावेळी जमिनीच्या पैशांच्या कारणावरून त्यांचा भाऊ आणि नातेवाईकांशी वाद झाला.वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि आरोपींनी बेकायदेशीर जमाव जमवून योगेश ननावरे व त्यांच्या पत्नीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली..मारहाण सुरू असताना योगेश ननावरे यांना जमिनीवर पाडण्यात आले.यावेळी त्यांचा भाचा आदित्य कदम याने सोबत आणलेल्या सिमेंटच्या डंबेल्सने योगेश यांच्या नाकावर जोरात प्रहार केला.या हल्ल्यात योगेश यांच्या नाकाला गंभीर दुखापत झाली आहे..दरम्यान,योगेश ननावरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून उरुळी कांचन पोलिसांनी वरील सहा जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.