रोममध्ये भारताचा झेंडा! FAO परिषदेत बारामती ADTच्या AI शेती मॉडेलची जगभरातून दखल

रोम (इटली) येथे युनायटेड नेशन्सच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (FAO) पहिल्या 'ग्लोबल कॉन्फरन्स ऑन स्मार्ट फार्मिंग' (Global Conference on Smart Farming 2026) या जागतिक परिषदेला आजपासून सुरुवात झालीय. या परिषदेत बारामती येथील ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (ADT) च्या प्रतिनिधी मंडळही उपस्थित आहे. यात ट्रस्टचे विश्वस्त प्रतापराव पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलावडे व प्रा. योगेश फाटके यांचा समावेश आहे. १ ते ३ जुलै २०२६ या कालावधीत ही परिषद होत आहे. "शाश्वत कृषी-अन्न प्रणालीसाठी डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर" यावर ही परिषद असून पहिल्या दिवशी जागतिक स्तरावरील नामवंत शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते आणि कृषी क्षेत्रातील दिग्गजांनी तंत्रज्ञानाधारित शेतीच्या भविष्यावर महत्त्वपूर्ण विचार मांडले..परिषदेच्या उद्घाटनाचे प्रमुख पाहुणे FAOचे महासंचलक क्यू डोंग्यू (Mr. QU Dongyu) हे होते. डोंग्यू यांनी उद्घाटनाच्या भाषणात म्हटलं की, वाढते हवामान बदल, पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे "स्मार्ट फार्मिंग" फक्त पर्याय नव्हे तर काळाची गरज बनलीय. तंत्रज्ञान आणि AI चा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) सर्वाधिक फायदा छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे FAO चे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचंही डोंग्यू म्हणाले..पहिल्या सत्रात संयुक्त राष्ट्राच्या पाणी विषयक विशेष दूत असलेल्या रेत्नो एल पी मासुर्डी यांनी शेतात होणाऱ्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान किती महत्त्वाचं आहे हे सांगितलं. रेत्नो यांनी परिषदेत व्हर्च्युअल माध्यमातून आपले विचार मांडले. त्या म्हणाल्या की, जागतिक पातळीवर ७०% पेक्षा जास्त पाण्याचा वापर शेतीसाठी होतो, त्यामुळे उपग्रहांचा (Satellite) आणि सेन्सर्सचा वापर करून 'इन-सिटू वॉटर कॉन्झर्वेशन' (जागच्या जागी पाणी संवर्धन) करणे गरजेचे आहे..आंतरराष्ट्रीय भात संसशोधन संस्थेचे महासंचालक यव्होन पिंटो यांनीही परिषदेत मार्गदर्शन केलं. ते म्हणाले की, उपग्रह तंत्रज्ञान (Remote Sensing) आणि AI अल्गोरिदमचा वापर करून खतांचा वापर ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येतो आणि त्याच वेळी उत्पादनात १५ ते २० टक्के वाढ करता येते..शेतीत स्वयंचलित ड्रोन,अचूक पेरणी यंत्रे आणि डेटा-ड्रिव्हन मशिनरीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे मजुरांच्या टंचाईवर मात करता येईल असं मत युरोपियन कृषी यंत्रसामग्री संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि सीएनएच इंडस्ट्रियल इटालियाचे सीईओ कार्लो लॅम्ब्रो यांनी व्यक्त केलं. तसंच त्यांनी शेतीमध्ये स्वयंचलित ड्रोन, अचूक पेरणी यंत्रे आणि डेटा-ड्रिव्हन मशिनरीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे मजुरांच्या टंचाईवर मात करता येईल असंही सांगितलं..FAOच्या उपमहासंचालक आणि मुख्य प्रवक्त्या बेथ बेचडोल यांनी तंत्रज्ञान विकासाच्या प्रवाहात महिला आणि तरुण शेतकऱ्यांचा समावेश करणं, त्यांच्यात डिजिटल कौशल्ये विकसित करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आणि डिजिटल दरी मिटवण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं..स्मार्ट फार्मिंग ग्लोबल कॉन्फरन्स अंतर्गत 'हार्नेसिंग न्यूक्लियर टेक्निक्स फॉर स्मार्ट फार्मिंग' या विषयावरील सत्र येथील FAO मुख्यालयात पार पडले. या सत्रामध्ये मारियाना व्हेझोन टोस्टा रॅबेलो यांनी वनस्पतींच्या पाण्याच्या ताणाचे रिअल-टाइम निदान करण्यासाठी "स्पीकिंग प्लांट्स" तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी माहिती दिली; तर मार्को झेनारो यांनी दुर्गम आणि ग्रामीण भागांसाठी लहान व शाश्वत मशीन लर्निंग (Tiny AI) च्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. तसेच नाईला कुरेशी यांनी पिकांच्या आरोग्याचे अचूक निदान करून त्वरित निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले, टोंग वेई यांनी भविष्यातील शेतीसाठी भात पिकांच्या स्मार्ट जाती आणि शाश्वत शेती पद्धतींवर सादरीकरण केले, आणि सायमन केली यांनी अन्न साखळीतील फसवणूक व भेसळ रोखण्यासाठी अणू व समस्थानिक (Nuclear & Isotopic) तंत्रज्ञानाचा वापर स्पष्ट केला. .ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (ADT), बारामतीचे विविध रिसर्च प्रोजेक्ट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित काम हे FAO सोबत एकसंध होणारे असून FAO च्या या जागतिक मंचावर मांडल्या गेलेल्या धोरणांशी ADT, बारामतीचे कृषी क्षेत्रातील संशोधन कार्य तंतोतंत जुळणारे (Aligned) आहे असे मत FAO च्या उपमहासंचालक बेथ बेचडोल यांनी व्यक्त केले..ADT बारामतीने ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्या सहकार्याने बारामती परिसरातील 10000 ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी AI आधारित precision agriculture (अचूक शेती) प्रकल्प यशस्वीरीत्या सुरू केला आहे. FAO परिषदेत विविध संशोधन निष्कर्ष सादर करणेत आले यात 25 टक्के पर्यंत उत्पादन वाढ,30 टक्के पर्यंत पाणी व खताची बचत,40 टक्के मनुष्यबळ बचत असे बहुतांशी प्रोजेक्टचे निष्कर्ष होते. तुलनेने ट्रस्ट मार्फत चालू असलेल्या प्रकल्पात आलेले निष्कर्ष हे FAO परिषदेत मांडलेल्या व जागतिक पातळीवर चाललेल्या संशोधनच्या अधिक सरस म्हणजे दुप्पटी पर्यंत उत्पादन वाढ,40 ते 50 टक्के पर्यंत पाणी बचत व 30 टक्के पर्यंत खताची बचत,जमिनीचे ओरोग्य सुधारणेचे निष्कर्ष हे सद्या तरी जागतिक पातळीवर सरस असल्याचे अधोरेखित झाले असल्याचे मत FAO च्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले..हे सर्व सादरीकरण FAO च्या पार्टनर शिप व कॉलबोरेशन division प्रमुख किओरी अबी यांना दिल्यानंतर त्यांनी संस्थेच्या संशोधन कार्याची दखल घेऊन FAO इंडिया च्या प्रमुख यांना पुढील धोरणात्मक निर्णयासाठी त्वरित निर्देश दिले. या जागतिक परिषदेतील उपस्थितीमुळे ADT, बारामतीच्या या क्रांतिकारी प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवीन दिशा आणि ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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