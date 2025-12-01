Pune News : “घरासमोर लघवी केल्याचा जाब विचारल्यावर शेतकऱ्याला मारहाण; संशयित शिक्षकावर गुन्हा!

सुनील जगतापथेऊर : घरासमोर लघवी करताना दिसला म्हणून त्याला हाटकल्याचा राग आल्याने एका परप्रांतीय शिक्षकाने शिवीगाळ,दमदाटी करून मारहाण केली असल्याची घटना २८ नोव्हेंबरला रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास कुंजीरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत थेऊर फाटा येथे घडली. याप्रकरणी शिक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी कांतीलाल काळभोर(वय ४३,रा.कुंजीरवाडी,थेऊरफाटा ता.हवेली)या शेतकऱ्यांने दिलेल्या फिर्यादीवरून आनंद मोहन कुलकर्णी(वय ३८,रा.सुहाग कॉलनी,विजापुर, कर्नाटक)याचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिवाजी काळभोर हे २८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारांस शेतातील गव्हाला पाणी देवुन राहते घरी आले,त्यावेळी आनंद कुलकर्णी हे काळभोर त्यांच्या घरासमोर लघवी करताना दिसले म्हणून त्यांनी त्याला हाटकले.याचा त्याला राग त्याला आल्याने तो त्यांना तु मला विचारणारा कोण? असे म्हणून उडवा उडवीचे उत्तरे देत काळभोर यांना शिवीगाळ करून हाताने मारहाण करत पाठीमागून त्याने जोराचा धक्का दिल्याने काळभोर खाली पडल्याने त्यांच्या कपाळाला,नाकाला,ओठाला मार लागुन रक्त स्त्राव झाला तर त्यांच्या तोंडातील वरील बाजूचा एक दात पडला असून डाव्या पायाच्या गुडघ्याला व उजव्या हाताच्या बोटाला जखम झाली आहे. .Pune Crime : केटरिंग कामातील वादातून महिलेला शिवीगाळ; अल्पवयीन मुलीचा छळ; पोलिसांत गुन्हा दाखल!.काळभोर यांनी पोलीस मदतीसाठी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधला.पोलीस आले नंतर त्यांनी काळभोर व कुलकर्णी यांना पोलीस ठाण्यात नेले.त्यानंतर काळभोर यांना उपचारासाठी ससुन हॉस्पीटल पुणे या ठिकाणी पाठवले.उपचारानंतर त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली आहे.पुढील तपास पोलीस हवालदार शिवाजी शिंदे हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.